دبي تتصدر قائمة الوجهات السياحية الصيفية الأسرع نمواً في جذب الزوار عالمياً

منشور 23 حزيران / يونيو 2019 - 08:03
إمارة دبي
إمارة دبي
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تصدرت دبي قائمة الوجهات السياحية الصيفية الأسرع نمواً في جذب الزوار على مستوى العالم للعام الجاري 2019

تصدرت دبي قائمة الوجهات السياحية الصيفية الأسرع نمواً في جذب الزوار على مستوى العالم للعام الجاري 2019، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة «أون ذي بيتش» البريطانية الرائدة في حجز العطلات الشاطئية.

وذكرت الدراسة أن هذا النمو السريع يُعزَى إلى امتلاك دبي لبعضٍ من أفضل الشواطئ على مستوى العالم. وجاءت جزيرة «بربادوس» في أمريكا الوسطى، إحدى جزر البحر الكاريبي في المركز الثاني على قائمة الوجهات الصيفية الأسرع نمواً في 2019، فيما كان المركز الثالث من نصيب تونس.

وتطرقت دراسة «أون ذي بيتش» إلى الإمارات بصفة عامة، فذكرت أن شعبية الإمارات كوجهة سياحية صيفية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، إلى جانب وجهات أخرى مثل تونس ومصر.

وأوضحت الدراسة أن بيانات الحجوزات السياحية للصيف الجاري أكدت أن السياح البريطانيين على وجه الخصوص سيتوافدون بأعداد غفيرة خلال الصيف الجاري على الإمارات لقضاء عطلاتهم الصيفية بها.

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Via SyndiGate.info


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