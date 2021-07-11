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دبي تحتل الصدارة إقليمياً والــ 15عالمياً في الاستثمار بالعقارات الإيجارية

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 05:08
دبي تحتل الصدارة إقليمياً والــ 15عالمياً في الاستثمار بالعقارات الإيجارية
إمارة دبي
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احتلت دبي الصدارة إقليمياً والمرتبة 15 عالمياً، ضمن قائمة أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية 2021، التي نشرها أمس موقع «انسايدر مونكي» الشبكي الأمريكي المتخصص في شؤون الاستثمارات.

احتلت دبي الصدارة إقليمياً والمرتبة 15 عالمياً، ضمن قائمة أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية 2021، التي نشرها أمس موقع «انسايدر مونكي» الشبكي الأمريكي المتخصص في شؤون الاستثمارات.

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وتضمنت القائمة أفضل 20 مدينة لشراء أو استئجار العقارات، استناداً إلى عدد من المعايير، من أهمها ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في كل مدينة.

وذكر الموقع أن دبي تفخر بصورتها العالمية المرموقة المُستحقة، والمستمدة من قيمتها كوجهة سياحية ومركز تجاري عالمي. وأفاد أن عدد سكان دبي يبلغ هذا العام 2.9 مليون نسمة، بارتفاع نسبته 1.49% مقارنة مع العام الماضي. وأوضح أن العقارات في دبي تُعد عملاً تجارياً مزدهراً، موضحاً أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت في 2021 بنحو 5.4% مقارنة مع 2020، وتُظهِر نمواً مستمراً.

وكانت صدارة القائمة لمدينة سكوتسديل بولاية اريزونا الأمريكية وجاءت تورنتو، وبويز بولاية ايداهو الأمريكية، ولوس أنغلوس، وسان دييغو بولاية كاليفورنيا، وسياتل وأوستن وبرلين وباريس وسنغافورة، في المراكز من الثاني إلى العاشر على التوالي.

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كلمات دالة:اقتصاد دبي

Via SyndiGate.info


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