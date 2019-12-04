دبي تحتل المرتبة السابعة عالمياً في جذب السياح

حلت دبي في المرتبة الأولى شرق أوسطياً والسابعة عالمياً بين أكثر 100 وجهة سياحة جذباً للسياح خلال العام 2019، وفقاً لمؤسسة «يورومونيتور إنترناشونال».

وتوقعت المؤسسة نمو عدد الرحلات السياحية الخارجية عالمياً للعام الجاري بنحو 4.2% ليصل إلى 1.47 مليار رحلة.

وأظهر تقرير المؤسسة المتخصصة في أبحاث الأسواق العالمية، أن دبي نجحت في الحفاظ على صدارتها الوجهات السياحة في الشرق الأوسط وعلى مكانتها العالمية على الرغم من تباطؤ النمو في المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الإمارات والمتعلقة بالتأشيرات.

وتوقع التقرير أن تسجل دبي نمواً في عدد الزوار خلال العام الجاري بنسبة 2.6% ليصل إلى 16.32 مليون زائر مقارنة مع 15.92 مليون زائر في العام 2018 و15.79 مليون زائر في العام 2017.

وتصدرت هونج كونج قائمة الوجهات السياحية الأكثر جذباً للسياح خلال العام الجاري مع توقع استقطابها إلى نحو 26.7 مليون سائح، تلتها بانكوك بنحو 25.8 مليون سائح، ثم لندن بنحو 19.5مليون سائح، وماكاو الصين بنحو 20.6 مليون سائح ثم سنغافورة في المرتبة الخامسة بنحو 19.7 مليون سائح، تلتها باريس بنحو 19.08 مليون سائح، ثم دبي في المرتبة السابعة عالمياً.