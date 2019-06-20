دبي تحصد المركز الأول أقليمياً في أداء وجهات الاستثمار العالمية

حصدت دبي المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في أداء الاستثمار لعام 2019 إذ فازت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بجائزة أفضل مؤسسة لتشجيع الاستثمار على مستوى المنطقة للعام 2019، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي 2019 الذي اختتم أمس في سيدني الأسترالية.

وحصدت الإمارات خلال الحدث العالمي لقبي «الأفضل للاستثمار» و«الأفضل للاستثمار الفردي» المقدمة من قبل مجلة «سايت سيليكشن».

وأعرب فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة العالمية التي تسجل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات الاقتصادية المتوالية لإمارة دبي.

وقال: «تعكس هذه الجائزة التزام دبي الدائم بالحفاظ على موقعها في مصاف أفضل الوجهات الاستثمارية المفضلة عالمياً وتأتي مدفوعة بسياساتنا المتكاملة المستشرفة للمستقبل وتعاوننا الدائم مع المستثمرين والشركات الأجنبية، لإطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في إمارة دبي».

من جانبه قال عبد الله على عتيق السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا: «نؤكد اعتزازنا بالتصنيف العالمي لإمارة دبي كأفضل وجهة للاستثمار والذي يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، والتي تشمل تطبيق أحدث السياسات والقوانين الجاذبة للاستثمار».