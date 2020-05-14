دبي تحظر 13 نشاطاً خلال الإقامة بالمنشآت الفندقية

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن قائمة بالأنشطة المحظورة خلال الإقامة بالمنشآت الفندقية في الإمارة والضوابط والاشتراطات المطلوب التقييد بها ضمن المرحلة الثانية من إعادة الفتح، وفقاً لتحديث القواعد الارشادية المتعلقة بـ«كوفيد-19» الصادر أمس الأول.

وشملت الأنشطة والخدمات المحظور تقديمها في المنشآت الفندقية، أنشطة اﻟﻤﺴﺒﺢ واﻟﺴﺎوﻧﺎ واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎج وﻣﺮﻓﻖ اﻟﺴﺒﺎ وﺻﺎﻻت اﻷﻃﻔﺎل، اﻟﻨﻮادي وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﺒﺎرات واﻟﺤﻔﻼت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻨﻮادي اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ ﺻﻒ اﻟﺴﻴﺎرات

وﻏﺮف اﻟﺼﻼة وﻏﺮف الاستحمام وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ و(اﻟﺒﻮﻓﻴﻪ) ﻓﻄﻮر، ﻏﺬاء، ﺑﺮاﻧﺶ ﻋﺸﺎء. ووفقاً للقواعد الارشادية المحدثة أوصت «سياحة دبي» المنشآت الفندقية بإجراء عملية تسجيل دخول النزلاء إلى الفنادق وخروجهم عبر الإنترنت، كما ألزمت المنشآت الفندقية بتعبئة استمارات طبية/ ‏‏صحية خاصة بـ «كوفيد 19» من قبل النزلاء على أن يتم الحفاظ على خصوصية البيانات، كما يجب اتباع إرشادات التباعد الجسدي.

وتضمنت القواعد الإرشادية أن يكون الحد الأدنى بين تسجيل الدخول والخروج لكل غرفة فندقية هو 24 ساعة والحد الأدنى 72 ساعة في حال تم استخدام الغرفة من قبل حالة مشتبه بها أو من قبل أحد العاملين المخالطين في الخطوط الأمامية مثل الأطباء والممرضات وغيرهم للقيام بعملية التطهير.

ووفقاً للقواعد الارشادية فإنه يجب أن تقتصر قدرة المصاعد على 30%، والالتزام بالتعقيم المستمر لجميع

المناطق التابعة لردهة الفندق والحمامات بما يتماشى مع إرشادات إدارة الصحة والسلامة في البلدية وبمعدل مرة واحدة كل ساعة أو بعد كل استخدام.

كما طلبت الدائرة تعيين مدير مسؤول عن النظافة للتأكد من النظافة في كل منشأة، كما يجب توفير أماكن مخصصة للعزل والحجر الصحي. ويتواصل منع جميع أشكال وأنواع البوفيهات، فيما يتم قبول الزبائن في المطاعم والمقاهي والذين ليس لديهم حجز مسبق في حال لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى للقدرة الاستيعابية.

كما أصدرت سياحة دبي تحديثاً آخر لاشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 مايو 2020، يسمح بممارسة جميع الأنشطة السياحية والرياضية التي تمارس في الهواء الطلق بشكل فردي أو مع 5 أفراد آخرين أو أقل وجميع الأنشطة الرياضية المائية المسموح بها وأنشطة تأجير قوارب النزهة والسياحة وما إلى ذلك وتأجير الدراجات وتأجير المعدات بما في ذلك الدراجات ومعدات التأجير للأفراد والقوارب والجتسكي وسكاي دايف.

وكما تم السماح لنزلاء الفنادق فقط بالدخول إلى الشواطئ التابعة للفنادق ولا يمكن للضيوف الخارجيين من غير النزلاء شراء تذاكر دخول للشواطئ، مع ابقاء الشواطئ العامة مغلقة وغير متاحة للجمهور باستثناء الأنشطة المذكورة في القواعد.