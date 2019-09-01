دبي تحول فكرة المدينة الذكية الخيالية إلى واقع

ذكر موقع «ديفديسكورس» الهندي أن دبي واحدة من أبرز المدن التي حولت مفهوم المدينة الذكية إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع، فلم يعد مجرد فكرة خيالية.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون التنمية المستدامة تقريراً حديثاً عن إنترنت الأشياء ودوره في تحديث الحياة الحضرية وتغيير شكلها باعتباره من أهم العناصر ضمن الموجة المقبلة من التحول الرقمي.

وأكد التقرير أن دبي كانت من أوائل المدن على مستوى العالم في إدراك قيمة إنترنت الأشياء، وكذلك كانت رائدة في تَبني هذه التقنية العصرية في سياق مسعاها الطموح لبناء نموذج مثالي عالمي للمدن الذكية وقيادة الاتجاه العالمي إلى التحول الرقمي.