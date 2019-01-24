دبي تستعد لاستضافة «المنتدى المالي العالمي» في 11 مارس

مركز دبي المالي العالمي

يستضيف مركز دبي المالي العالمي 11 مارس المقبل فعاليات النسخة الثانية من «المنتدى المالي العالمي» الذي يقام هذا العام تحت شعار «استكشاف فرص النمو في عالم متغيّر» بمشاركة نخبة من رواد وقادة قطاع الخدمات المالية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الكبير في وقت يقف فيه القطاع في المنطقة على أعتاب نمو مرتقب مع سعي الشركات المستمر لاقتناص الفرص الناتجة عن مجموعة عوامل، من بينها التطور التكنولوجي المتسارع والتحولات الديموغرافية والتوجهات الجديدة، إضافة إلى تزايد التركيز على مفهوم الاستدامة.

وسيوفر المنتدى للمستثمرين ورواد وقادة الأعمال فرصة قيِّمة للتعرف إلى الطرق التي يمكنهم من خلالها الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها الأسواق الناشئة سريعة النمو، وتحقيق الازدهار في القطاع المالي سريع التغيّر.

وتشهد الجلسة الافتتاحية التي تستهلّ المنتدى المالي العالمي لهذا العام مشاركة المعلق المالي المخضرم مارتن وولف من صحيفة «فاينانشال تايمز»، حيث سيناقش أبرز الفرص والتحديات التي يواجهها العالم مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي خلال جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة تعريف النمو في القرن الحادي والعشرين».

وفي المقابل، سوف يتحدث السير جيري غريمستون، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز، حول تجاربه الواسعة في كل من القطاعين العام والخاص خلال حلقة نقاش تتناول أبرز السمات التي تُميز الرواد عن المتأخرين. يشاركه في هذا الحوار، بجانب آخرين، كل من شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يمتلك خبرة عالمية واسعة في القطاع من خلال قيادته لأحد البنوك الرائدة في المنطقة، وسونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك «ستاندرد تشارترد»، الذي سيثري الحوار بأفكار قيّمة يستمدها من خبرته المتنوعة التي تتجاوز الـ 30 عاماً في قطاع الخدمات المالية.

وتتضمن قائمة المتحدثين خلال المنتدى كلاً من مارك موبيوس، المستثمر المخضرم ومؤسس شركة «موبيوس كابيتال بارتنرز» والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الأسواق الناشئة في شركة «فرانكلين تمبلتون للاستثمار». ويعد موبيوس من أبرز خبراء الأسواق الناشئة على مستوى العالم، كما ألّف أكثر من 10 كتبٍ تصدرت قائمة كتب الأعمال الأكثر مبيعاً ضمن فئتها. وسيشارك موبيوس أفكاره ومقتطفات من تجربته ومسيرته المهنية اللامعة خلال جلسة نقاش جانبية منفردة مع صحيفة «فاينانشال تايمز».

ومن بين المواضيع الأخرى التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى آفاق مشهد الاقتصاد الكلي والتوجهات الجغرافية الاقتصادية، كما سيتم التطرق إلى مجالات أخرى تنطوي على إمكانات كبيرة للسنوات المقبلة، مثل البنية التحتية والقطاع العقاري والتمويل المؤسسي والخدمات المصرفية الخاصة. وسيستعرض المتحدثون وسيقيّمون فرص الأعمال الجديدة الناشئة عن الآفاق الاقتصادية القوية للمنطقة، وكذلك الفرص الواعدة التي ستوفّرها مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وسيبحثون مواضيع أخرى مهمة بدءاً من التطورات الجديدة في قطاع التكنولوجيا مروراً بالمنافسة والتشريعات وصولاً إلى تطوير المنتجات وتقديم الخدمات.

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