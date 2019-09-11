دبي تستقبل لاند روفر ديفندر الجديدة

تم كشف النقاب عن سيارة لاند روفر ديفندر 2020 من خلال سلسلة من الأعمال الدعائية، بما في ذلك لقطات للسيارة الجديدة في صحراء دبي.

ويعتمد الجيل الجديد من سيارة الـ SUV البريطانية لاند روفر ديفندر على قاعدة عجلات MLA، التي ستعمل زيادة صلابة سيارة ديفيندر الجديدة .



وفي الداخل نرى لوحة قيادة معاد تصميمها بجانب شاشة نظام ترفيه معلوماتي كبيرة وعدادات رقمية مع مقود كبير متعدد المهام إلى جانب العديد من خصائص الراحة والترفيه التي تناسب العائلات.

وترتكز لاندروفر ديفندر على منصة D7u المستخدمة بطراز ديسكفري ورنج روفر سبورت ورنج روفر، في حين تتضمن خيارات المحركات 2 لتر 4 سلندر و3 لتر 6 سلندر مع خيار لمحرك هايبرد بنظام كهربائي 48 فولت.



وسيبدأ إنتاج لاندروفر ديفندر الجديدة كلياً بمصنع الشركة في سلوفاكيا مطلع عام 2020، حيث تم اختبار الموديل في ظروف قاسية للغاية وبدرجات حرارة -40 درجة مئوية وحتى 48 درجة مئوية للتأكد من ملائمته لكافة الظروف على الطرق الوعرة.

وتبدأ الأسعار من حوالي 40.000 جنيه إسترليني أي ما يعادل حوالي 180.000 درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.