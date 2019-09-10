شاهد: بنتلي تكشف عن تفاصيل الطراز الأحدث من سيارة Continental GT

أعلنت شركة Bentley عن التفاصيل الكاملة لطراز (GT V8) الجديد من سيارتها (Continental GT) الرائدة، وغيرها من المواصفات والتجهيزات الجديدة التي تم إطلاقها عبر طرازات العام الجديدة للسيارة.

وتم تجهيز طراز هذا العام من سيارة (Continental GT W12) بسقف زجاجي بانورامي جديد.

في حين تتوفر الآن كافة طرازات (Continental GT) بخيارات أنيقة أخرى، مثل لمسات ألياف الكربون عالية اللمعان في الواجهة الأمامية والأبواب الجانبية داخل المقصورة لتعزيز طابع الرفاهية الذي تشتهر به بنتلي.

وبفضل محرك البنزين (V8) القوي، فإن طراز (Continental GT V8) يجمع ما بين تجربة قيادة حيوية وتفاعلية من جهة ومستويات لا مثيل لها من التكنولوجيا الفخمة والمتطورة.

وأُطلق مؤخرًا طراز (V8) على تطبيق بنتلي للتخصيص (Car Configurator)، حيث يمكن للعملاء استكشاف مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لتصميم سيارة فريدة من نوعها تتوافق مع مختلف الأذواق والاحتياجات وأسلوب الحياة الفردية.

وغالباً ما تعتبر (Continental GT) واحدة من أكثر السيارات حصرية وتفردًا، حيث يتوفر 7 مليارات خيار يمكن للعملاء انتقاء منها لتخصيص تصميم سيارتهم.

ويتميز السقف الزجاجي البانورامي بإضفاء تجربة ورؤية ممتعة للركاب من منظور جديد خلال رحلاتهم الاستثنائية داخل المقصورة التي تعكس مدى براعة وحرفية علامة بنتلي.

ويتوفر السقف الجديد حصرياً على طرازات (Continental GT W12) كوبيه مقابل سعر يبدأ من 3150 جنيه إسترليني.

وجرى تطوير السقف الجديد باستخدام زجاج مستقطب يسهم في تقليل وهج الشمس، مما يتيح للركاب رؤية أوضح لمحيطهم.

كما يوجد ستارة داخلية يمكن تشغيلها إلكترونياً من وحدة التحكم وإغلاقها، ليحصل الركاب على بعض الخصوصية وفرصة الاستمتاع بالرفاهية التي توفرها مقصورة (Continental GT) الفاخرة.

وتكسى الستائر الداخلية بجلد ألكانتارا الفاخر (Alcantara)، وتتوفر بألوان تتطابق مع ألوان الفرش الخمسة عشر المتوفرة لدى بنتلي.

كما تتوفر الآن كافة طرازات (Continental GT) بخيارات أنيقة أخرى، مثل لمسات ألياف الكربون عالية اللمعان لتعزيز طابع الرفاهية الذي تشتهر به مقصورات بنتلي.

وتتوفر ألياف الكربون عالية اللمعان في الواجهة الأمامية والأبواب الجانبية داخل المقصورة، بينما تغطي قشرة خشبية باللون الأسود اللامع (Piano Black Veneer) وحدة التحكم المركزية.

وجُهزت (Continental GT V8) بمحرك سعة 4.0 لتر من الجيل الجديد يعمل بنظام الشاحن التوربيني التوأمي ويولد قوة 542 حصانًا و 568 رطل-قدم من عزم الدوران.

ويجمع المحرك الجديد بين القوة الهائلة والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تميزه بهدير محرك (V8) المميز بالرغم من وجود نظام العادم الرباعي الأنابيب الأنيق، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.