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دبي تستقبل مجموعة فانتوم الجديدة من رولز رويس

منشور 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 10:49
مجموعة Pioneers المثيرة، تمثل هذه السيارات ذات المحركات الاستثنائية ذروة التصميم الملهم والتكنولوجيا المتطورة والأناقة الراقية، بحسب موقع زاوية
مجموعة Pioneers المثيرة، تمثل هذه السيارات ذات المحركات الاستثنائية ذروة التصميم الملهم والتكنولوجيا المتطورة والأناقة الراقية، بحسب موقع زاوية
أبرز العناوين
تشمل هذه المجموعة الاستثنائية من السيارات “Arabian Gulf Phantom” و”Digital Soul Phantom” و”Horology Phantom”

أعادت شركة AGMC ، الموزع المعتمد لشركة رولز رويس موتور كارز في دبي والشارقة والإمارات الشمالية تعريف مفهوم الفخامة الفائقة من خلال الكشف عن ثلاث نماذج من رولز رويس فانتومز المذهلة والفريدة في حدث خاص نُظم في رولز رويس بوتيك.

وكجزء من مجموعة Pioneers المثيرة، تمثل هذه السيارات ذات المحركات الاستثنائية ذروة التصميم الملهم والتكنولوجيا المتطورة والأناقة الراقية، بحسب موقع زاوية.

وتشمل هذه المجموعة الاستثنائية من السيارات “Arabian Gulf Phantom” و”Digital Soul Phantom” و”Horology Phantom”.

وقال ممدوح خير الله، المدير العام لشركة AGMC Rolls-Royce Motor Cars Dubai: “نحن سعداء لتقديم هذه المجموعة المثيرة من Rolls-Royce Phantoms لعملائنا.

وأضاف: “هذه المجموعة المذهلة من السيارات ذات المحركات الفخمة هي احتفال رائع للإبداع والحرفية الخالدة التي اتقنتها Rolls-Royce على مدار تاريخها الطويل”.

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Via SyndiGate.info


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