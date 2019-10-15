“بورش” تكشف النقاب عن ” Taycan 4S” الكهربائية بسعر يبدأ من 103800 دولار

كشفت Porsche عن سيارتها الكهربائية ” Taycan 4S” التي تبدأ أسعارها من 103800 دولار.

تايكان 4 إس هي سيارة أقل قوة من تايكان توربو و توربو إس الراقية، لكنها تتمتع بالكثير من القوة والمدى.



تأتي السيارة مع بطارية بقدرة إجمالية تبلغ 79.2 كيلو واط في الساعة ويوفر ما يصل إلى 522 حصانا، في حين أن أداء البطارية الإضافية يبلغ 93.4 كيلو واط في الساعة ويوفر ما يصل إلى 563 حصان.



يتسارع كلا الخيارين من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 3.8 ثانية، وتبلغ سرعتهما القصوى 155 ميلا في الساعة.





سعر Taycan 4S مع بطارية الأداء هو 103800 دولار؛ بينما سعر الإصدار مع Performance Battery Plus هو 110.380 دولار. يمكن طلب كلتا السيارتين الآن، وسوف تصل إلى الوكلاء الأمريكيين في ربيع عام 2020.



أهم الاختلافات بين طرازي Taycan 4S و Turbo، اللتين تكلفتا 150900 دولار و 185000 دولار، على التوالي، هي القوة والسرعة، حيث تنطلق Turbo من 0 إلى 60 في 3 ثوان، ويمكن لـ Turbo S القيام بذلك في 2.6 ثانية.



مع Taycan 4S الجديدة، أغلقت بورش فجوة كبيرة في الأسعار مع منافستها الرئيسية، Tesla Model S، التي تبدأ من 79.990 دولارا (99.990 دولارا لنموذج الأداء).



