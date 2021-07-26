دبي تسجل مبيعات قياسية في العقار في يونيو الأعلى منذ 8 سنوات

حافظ القطاع العقاري في دبي على وتيرة أداء متصاعدة، تعكس الحيوية والمرونة والجاذبية التي يتسم بها سوق دبي العقاري، ليسجل مجدداً رقماً قياسياً في يونيو 2021 من حيث قيمة المبايعات العقارية، التي بلغت 14.79 مليار درهم، وهي القيمة الأعلى للمبايعات في ثماني سنوات، وتحديداً منذ ديسمبر 2013، بحسب بيانات النسخة السادسة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، والذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

وبلغ إجمالي عدد المبايعات العقارية في يونيو 6388 مبايعة ليحقق بذلك نمواً بنسبة 44.33% من حيث عدد المبايعات و33.2% من حيث قيمتها، مقارنة بشهر مايو 2021.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في يونيو 2021 سجل 1.07 نقطة بسعر 1.009.593 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.088 نقطة بسعر 904.920 درهماً.

وسجل المؤشر الشهري للفلل /‏‏ التاون هاوس 1.013 نقطة بسعر 1.822.343 درهماً. ومن جهته سجل المؤشر الربعي العام في الربع الثاني من العام الجاري 1.118 نقطة بسعر 1.023.552 درهماً، في حين سجل المؤشر الربعي للشقق 1.118 نقطة بسعر 927.442 درهماً، وسجل المؤشر الربعي للفلل/‏‏تاون هاوس 1.076 نقطة بسعر 1.880.153 درهماً.

نظرة عامة

وساهمت النتائج المحققة في يونيو 2021، بالإضافة إلى عدد المبايعات التي تم تحقيقها في شهري أبريل ومايو الفائتين، والتي بلغت 4824، و4426 على التوالي، في تحقيق أداء مميز جداً للربع الثاني من العام الجاري، والذي يعتبر الأعلى على أساس ربعي من حيث عدد المبايعات منذ الربع الرابع 2013، إذ بلغ إجمالي عدد المبايعات 15638 مبايعة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 36.86 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 33.26% من حيث عدد المبايعات، و46.76% من حيث القيمة، مقارنة بالربع الأول 2021.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي عدد المبايعات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو 2021، وصلت إلى 27.373 مبايعة، بقيمة 61.97 مليار درهم، في حين شهد عام 2020 بأكمله تسجيل 35.041 مبايعة عقارية بقيمة 71.87 مليار درهم، وهو الأمر الذي يؤكد على استدامة وتيرة النمو العالية في أداء القطاع العقاري خلال 2021.

وعند التمعّن بالنتائج المحققة خلال يونيو 2021 والربع الثاني بشكل عام، ومقارنتها بفترات مماثلة من العامين 2019، و2020، فإننا نستنتج أن السوق العقاري في دبي شهد نمواً كبيراً، واستطاع أن يجعل من جائحة «كوفيد 19» عاملاً مسرّعاً ساهم في تسريع وتيرة النمو للقطاع العقاري بالإمارة.

نتائج يونيو

وحقق يونيو 2021 نمواً بنسبة 173.46% من حيث عدد المبايعات، و204.55% من حيث القيمة مقارنة بشهر يونيو من العام 2020، فيما بلغت نسبة النمو 140.87% من حيث عدد المبايعات، و179.13% من حيث القيمة مقارنة بشهر يونيو 2019.

واستحوذ السوق الثانوي /‏‏ الوحدات الجاهزة على 62.2% من إجمالي المبايعات، في حين شكّلت المبيعات على الخارطة 37.8%. وفيما يتعلق بحجم المبايعات، فقد تعاملت المبيعات على الخارطة مع 2418 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.5 مليارات درهم، في حين تم تداول 3970 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.29 مليار درهم. وبمقارنة هذه النتائج مع شهر مايو الفائت، يتضح أن عدد المبيعات على الخارطة ارتفع في يونيو بنسبة 44.4%، في حين زاد عدد مبيعات السوق الثانوي بنسبة 44.26%.

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، تركزت عمليات البحث عن الفلل /‏‏ تاون هاوس في يونيو 2021 في مناطق جرين كوميونتي، مدينة محمد بن راشد، دبي هيلز استيت، المرابع العربية 3، وأكويا. في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في الفترة ذاتها، في مناطق الميدان، وأبراج بحيرات جميرا، دبي مارينا، الخليج التجاري، وداون تاون دبي.

الربع الثاني

بدوره أظهر الربع الثاني 2021، نمواً بنسبة 183.4% من حيث عدد المبايعات، و237.79% من حيث القيمة، مقارنة بالربع الثاني 2020 في حين حقق نمواً بنسبة 78.27% من حيث عدد المبايعات، و102% من حيث القيمة، مقارنة بالربع الثاني 2019.

واستحوذ السوق الثانوي /‏‏ الوحدات الجاهزة على 61.5% من إجمالي المبايعات، في حين شكّلت المبيعات على الخارطة 38.5%. وفيما يتعلق بحجم المبايعات، فقد تعاملت المبيعات على الخارطة مع 6025 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.17 مليارات درهم، في حين تم تداول 9613 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 27.68 مليار درهم. وبمقارنة هذه النتائج مع الربع الأول 2021، نجد أن عدد المبيعات على الخارطة ارتفع بنسبة 53.93%، في حين زاد عدد مبيعات السوق الثانوي بنسبة 22.91%.

834 مليوناً تصرفات عقارية في الإمارة

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 834 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 227 مبايعة بقيمة 578.01 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 228.36 مليوناً و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 349.65 مليون درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 121 مليوناً في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 20 مليوناً، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليوناً، وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 52 مليوناً بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 27 مليوناً، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 100 مليون، وثالثة في المركاض بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 73 مليوناً.