دبي تسجل 1.6مليار درهم تصرفات عقارية

سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 1.6 مليار درهم وشهدت دائرة الأراضي،حيث تشمل 352 مبايعة بقيمة 857.22 مليون درهم منها 37 مبايعة للأراضي بـ 192.12 مليون درهم، و315 مبايعة للشقق والفلل بـ 665.11 مليون درهم وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في جميرا الأولى.

وكانت المركاض في المناطق التي احتلت الصدارة في عدد المبايعات وسجلت 10 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم وبالنسبة لأهم مبايعات الشقق والفلل تصدرت مبايعة بـ 19 مليون درهم في نخلة جميرا في المركاض وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 43 مبايعة بـ 110 ملايين درهم وسجلت الرهونات 704.29 ملايين درهم.

