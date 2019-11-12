دبي تشهد أعلى معدل توظيف منذ 20 شهراً

واصل «مؤشر مديري المشتريات» لدبي، الذي يصدر شهرياً عن «آي إتش إس ماركيت»، ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي، حيث سجل 54.65%، بالمقارنة مع 52.6% في سبتمبر الماضي، ومع 52.5% في أكتوبر من العام الماضي.

وعلاوةً على ذلك، جاء المؤشر في إصداره الأخير بقراءة إيجابية أخرى، وهي ارتفاع معدلات التعيينات في وظائف جديدة بدبي في أكتوبر الماضي لأعلى مستوياته منذ 20 شهراً، ما يعكس السرعة في إيقاع الانتعاش الاقتصادي.

ورصد المؤشر ارتفاع معدل توظيف في دبي خلال أكتوبر الماضي إلى 51%، بالمقارنة مع 50.3% في سبتمبر الماضي. وتعد هذه أعلى قراءة للمؤشر منذ يناير 2018.

ورصد المؤشر نمواً في حجم طلبيات الشراء الجديد في أكتوبر 2019، الأمر الذي يعكس انتعاشاً ملحوظاً في حركة السوق.