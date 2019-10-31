الإمارات: 3 قطاعات اقتصادية تستحوذ على 67.4% من وظائف القطاع الخاص

استحوذت 3 قطاعات اقتصادية على 67.4% من إجمالي سوق الوظائف في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام 2019، الأمر الذي يعكس ميزة راجحة لهذا القطاعات في مؤشر العمل في دولة الإمارات، وبالتالي دورها في دعم التنمية الاقتصادية.

وتشمل قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للوظائف في القطاع الخاص، كلاً من قطاع البناء والخدمات والعقارات، بالإضافة إلى الخدمات، حيث يصل عدد العاملين فيها نحو 3.43 مليون من إجمالي 5.1 مليون عامل في القطاع.

وتصنف الإمارات بكونها الوجهة الأولى المفضلة من قبل الباحثين عن عمل في المنطقة، وهو ما يعكس تفوق جاذبية سوق العمل في الدولة على المستوى الإقليمي الذي تتصدر فيه المركز الأول، بحسب مؤشرات العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وتعمل دولة الإمارات، بموجب خططها الاستراتيجية، على زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أعلى نسبة بحلول عام 2021، لذا فقد أطلقت الحكومة الاتحادية مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، وأولت أهمية كبرى لتوفير فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير.

وفي سبيل الوصول إلى الهدف المنشود، فإن الحكومة تشجع القطاعين العام والخاص على تعزيز سياسات توطين الوظائف في الجوانب كافة، وذلك من خلال تأسيس إدارة خاصة للتوطين، وزيادة حصة نسبة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، وذلك بالإضافة إلى تقديم الحوافز اللازمة لرفع معدلات المواطنين العاملين في مختلف القطاعات.

وبالعودة إلى تفاصيل أكثر القطاعات المستقطبة للعمالة في القطاع الخاص، يتضح من خلال الأرقام الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع البناء لا يزال يتصدر المركز الأول من حيث عدد الوظائف وبنسبة 33.2%، وهو ما يشكل 1.7 مليون وظيفة من إجمالي عدد الوظائف في القطاع الخاص.

أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ عدد الوظائف 1.1 مليون وظيفة وبنسبة 21.7 % في حين وصل العدد في قطاع العقارات إلى 637 ألف وظيفة تشكل ما نسبته 12.5%، وتوزع بقية الوظائف على القطاعات الأخرى، ومن ضمنها النقل والتخزين والصناعات التحويلية والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تضمنها تقرير المراجعة الربعي لمصرف الإمارات المركزي، أظهرت أن 26.9% من الموظفين في القطاع الخاص يعملون في أبوظبي و51.6% في دبي ونحو 21.5 % في المناطق الشمالية من الدولة.