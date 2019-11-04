دبي تطلق تطبيق لخدمة السيارات على مدار 24 ساعة

يمكن لأصحاب السيارات في دبي الآن حجز خدمة السيارات عبر الإنترنت بعد إطلاق ServiceMyCar.ae، وهي أول منصة لخدمة وإصلاح السيارات على الإنترنت في المنطقة تمكن أصحاب السيارات من حجز موعد لسياراتهم عن بعد للإصلاح والتصليح.

ServiceMyCar.ae تلغي الحاجة لدى أصحاب السيارات لأن يأخذوا سياراتهم جسديًا إلى المرآب أو ما هو أسوأ من ذلك تأجيل صيانة السيارة حتى يحين وقت فراغهم.

ووفقًا لمؤسس ServiceMyCar.ae ورئيسه التنفيذي أوزير بودا يمكن أن يؤدي التأكيل إلى زيادة أي مشكلات ميكانيكية وفي معظم الحالات يجعل من الخطر قيادة السيارة على الطرقات.

وأضاف: “يسعدنا أن نكشف أخيرًا عن ServiceMyCar.ae رسميًا في الإمارات. ServiceMyCar.ae هي Uber لخدمة السيارات. إنها شبكة تعمل على مدار 24 ساعة لرعاية وخدمة السيارات وتسمح لسائقي السيارات بخدمة سياراتهم دون مغادرة منازلهم أو مكاتبهم”.

وتفتخر ServiceMyCar.ae الآن بأكثر من 30 مركز خدمة مرخص ومعتمد ومجهز بالكامل في جميع أنحاء الإمارات.

وتتم إدارة المراكز من قبل موظفين مؤهلين يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات التي تتراوح بين خدمة السيارات العامة والإصلاحات البسيطة والكبيرة وغسيل السيارات.

ومع تشغيل ServiceMyCar.ae بالكامل في دبي، يمكن لمالكي المركبات الوصول بسهولة إلى الخدمة عبر هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS حيث يمكنهم الحجز والدفع عبر الإنترنت.

ووفقًا لـ Puda، يتمثل الهدف الرئيسي لـ ServiceMyCar.ae في تبسيط عملية الحصول على خدمات السيارات وإصلاحها دون الإخلال بالجدول المزدحم للمالك.

وتعتزم ServiceMyCar.ae التوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إطلاق الخدمة في المملكة العربية السعودية وعمان والكويت بحلول عام 2020.

هذه الخدمة متوفرة لأي طراز من السيارات، ويمكن لمالكي السيارات أيضًا توفير ما يصل إلى 80 بالمائة من تكاليف الخدمة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

