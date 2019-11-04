دبي تعرض اختراعات المستقبل

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل أسبوع دبي للمستقبل يوم الأحد في المنطقة 2071 في أبراج الإمارات.

التواصل مع الأقارب المتوفين من خلال الواقع الافتراضي (VR)؛ التحدث إلى الناس باستخدام أفكار الفرد؛ وخدمة الواي فاي من الفضاء. هذه هي بعض الابتكارات من المستقبل التي يتم عرضها في دبي.

وخلال الحدث الذي سيستمر حتى 7 نوفمبر، تتوفر العديد من التجارب المستقبلية، بما في ذلك ورش العمل التفاعلية وألعاب VR والأحداث المجتمعية، بحسب خليج تايمز.

وقال صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: “هذا الأسبوع يلهم الشباب ويدعم المواهب والريادة في تخيل المستقبل وتصميمه، مع اكتشاف وحماية تحديات الغد”.

تحريك طائرة بدون طيار بالأفكار

العقل هو حقا أداة قوية. ويمكنك حتى التحكم بالطائرات بدون طيار باستخدام بأفكارك. وتم عرض سماعة رأس خاصة تقيس الموجات الدماغية وتوجه حركات الطائرات بدون طيار في أسبوع دبي فيوتشر ويك. وكلما كان الشخص أكثر تركيزًا، كلما حلقت الطائرة إلى ارتفاع أعلى.

القيثارة الليزرية

أصبح المستقبل أكثر انسجاما مع أداة جديدة يمكنها تشغيل ملاحظات الموسيقى من خلال اكتشاف حركات الأصابع. من خلال “القيثارة الليزرية”، يمكن للشخص تحريك أصابعه وتحريك أشعة الليزر عبر أجهزة استشعار تكتشف الحركات وتنتج لحنًا معيناً.

عيش حلمك في هوليود

لا تحتاج إلى السفر إلى هوليوود لممارسة مهنة التمثيل، حيث تتيح لعبة الواقع الافتراضي للمستخدمين أن يكونوا ممثلين في لعبة فيلم. وقامت شركة تدعى “Blah Art Productions” بتصميم التجربة، حيث يجد اللاعبون أنفسهم داخل فيلم ولعبة افتراضية.