دبي تعتزم افتتاح أكبر مطعم نباتي في العالم

سيكون لدى مطعم Veganity أكثر من 200 طبق نباتي من جميع أنحاء العالم في القائمة عند افتتاحه في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري.

ويقع المطعم الجديد في سيتي ووك 2، وسيكون بإمكان الراغبين في إلقاء نظرة أولية على المكان حضور الافتتاح الرسمي يوم الجمعة 16 أغسطس، حيث ستتمكن من تذوق بعض عروضهم الشهية.

ومع وجود أكثر من 200 طبق في القائمة من المأكولات من جميع أنحاء العالم، يهدف Veganity إلى الاعتراف به من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مطعم نباتي في العالم.



وبدأ Veganity يزدهر في الإمارات خلال العامين الماضيين، ووفر خالية من اللحوم ومنتجات الألبان لخسارة الوزن وتغيير نمط الحياة، بحسب موقع واتس أون.

ولا يعني افتتاح المطعم الجديد أن السلسلة ستتوقف عن تقديم وجباتها المميزة، حيث ستبقى متاحة للطلب عبر الإنترنت.

ويمكن للراغبين بالحصول على أطعمة نباتية مغذية أو الراغبين بخسارة الوزن أو حتى زيادة الوزن أو التخلص من سموم الجسم الاختيار بين مجموعة متنوعة من الأطعمة، وبأسعار تبدأ من 500 درهم. myveganity.com