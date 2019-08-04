ما هي أماكن عروض الألعاب النارية في دبي خلال عيد الأضحى؟

تعد عروض الألعاب النارية من أهم المظاهر الاحتفالية في الأعياد والمناسبات الهامة في دولة الإمارات، وعيد الأضحى هذا العام ليس استثناء لهذه القاعدة.

خلال عيد الفطر في وقت سابق من هذا العام، استمتع السكان في دبي بمشاهدة الألعاب النارية في السيف ولا مير، ولكن المكان الوحيد الذي ستقام فيه الألعاب النارية خلال عيد الأضحى هو في فستيفال سيتي مول.

ستقام الألعاب النارية المبهرة يومي الأحد 11 أغسطس والاثنين 12 أغسطس جنبًا إلى جنب مع IMAGINE، عرض المياه الرائعة والأضواء وعروض الليزر التي تقام يوميًا في دبي فستيفال سيتي.

وتم تصميم هذه العروض خصيصًا للاحتفالات بعيد الأضحى، مع عرضين كل ليلة في الساعة 8 مساءً و 10 مساءً على التوالي.

ويمكن للزوار أن يتوقعوا أن يستمتعوا بالعروض التي تم تصميمها على أيدي خبراء، حيث سيتم مزامنة النار والماء والأضواء مع الألعاب النارية المشرقة والجميلة. وأفضل ما في الأمر هو أن العروض المثيرة مجانية للجميع، بحسب موقع واتس أون.

وتم الإعلان عن مواعيد عطلة القطاعين العام والخاص في عيد الأضحى 2019 هذا العام، وبالنسبة لكلا القطاعين، ستبدأ العطلة يوم السبت الموافق 10 أغسطس حتى الثلاثاء 13 أغسطس. وسيستأنف العمل يوم الأربعاء 14 أغسطس.