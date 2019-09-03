دبي تعتمد أول مدرسة بالعالم بتعليم التغير المناخي

قالت مجموعة GEMS التعليمية يوم الاثنين إنها تحتفل بإحدى مدارسها اعتبارها “أول مدرسة في العالم” تحصل على شهادة التغير المناخي من الأمم المتحدة.

GEMS The Kindergarten Starters، وهي مدرسة مناهج هندية في دبي، تضم 30 من الإداريين و300 من أعضاء هيئة التدريس بقيادة المدير آشا ألكساندر، والمعترف بهم كمدرسين لتغير المناخ، بعد الانتهاء من دورة معتمدة من قبل UN CC بالشراكة مع هاروود التعليم.

وقال فريق GEMS في بيان إعلامي إن الفريق التدريبي يضم “أول مدرسين عرب مؤهلين” ضمن البرنامج، بحسب غلف نيوز.

وستتاح لجميع الطلاب في المدرسة الآن فرصة التعلم على يد 300 مدرس حول تغير المناخ. وتم تصميم الدورة لتزويد المعلمين في جميع الفئات العمرية والتخصصات بالمعرفة لتقديم الدروس حول تغير المناخ. وسيغطي الطلاب مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك علوم تغير المناخ، والجنس والبيئة، والأطفال وتغير المناخ، والمدن وتغير المناخ، وصحة الإنسان.

وقال ألكساندر: “من خلال تدريب المعلمين لدينا لتثقيف الأطفال حول تأثير تغير المناخ، سنعمل على أن نكون مواطنين مسؤولين في المستقبل. لقد عززت هذه الدورة لدى مدرسينا فهمهم للقضايا وفي وضعهم كمتخصصين معتمدين معنيين بتغير المناخ من الأمم المتحدة ، لتعليم الأطفال بشكل فعال”.