شاهد: شركة تعتزم إزاحة “نيتفلكيس” من على عرشها؟

تغيرت طريقة متابعتنا للتلفاز في العقد الماضي، فقد حازت مِنصات البث المباشر، مثل نتفليكس، على شعبية كاسحة.

هذه المنصة أصبحت تستقطب نحو 160 مليون مشترك حول العالم، وفقا لوكالة رويترز. مقابل بضعة يوروهات يحصُل المشتركون على محتويات أصلية، ومسلسلات مشهورة مثل “التاج” و”أشياء غريبة” و”البرتقالي هو الأسود الجديد”.

وقد يرجع نجاح نتفليكس إلى انخفاض الأسعار نسبيًا وعدم وجود منافسة عالمية كبرى، ولكن هذا الحال لن يدوم، فشركة آبل، وهي من أكثر الشركات الربحية في العالم، على وشك منافسة أكبر شركة عملاقة في مجال البث الحي.

مسلسل “العرض الصباحي” من بطولة جنيفر أنيستون، هو من بين 8 مسلسلات أصلية متوفرة على منصة “آبل تي في بلس” الجديدة التي تنطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر، وميزانية المحتوى الأصلي فيها تزيد عن 5 مليارات يورو. معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس لمنصة ستارز بلاي أخبرنا عن هذا التوجه الذي تسعى إليه “آبل”: “قوة هذه المنصة تمكن في بصمتها الخاصة، كما تعلمون جهاز منصة “آبل تي في” موجود سابقا. أظن أن صورة جنيفر أنيستون أصبحت واحدة من أنجح منشورات مواقع التواصل الاجتماعي في تاريخ فيسبوك وإنستغرام. لأن لديها متابعة قوية جدا. ضم آبل لهذا النوع من المواهب سيكون له تأثير كبير”.

لكن آبل تيفي بلس، ليست إلا واحدة فقط من المنصات الساعية إلى منافسة العملاقة نتفليكس أو أمازون برايم التي لم تحرز بعد نجاحات باهرة. فقد ظهر لاعبون جدد مثل، “أتش بي أو ماكس” التابعة لوارنر ميديا، و”ديزني بلس”،

و”بلوتو تيفي” و”بي كوك”. معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس لمنصة ستارز بلاي، يؤكد أن ذلك سيؤثر على نتفليكس: “سواء كان الحديث عن ديزني بلس أو عن “آبل تيفي بلس”، لا يمكن التقليل من تأثير هذه المنصات على حصة نتفليكس في السوق”.

في رسالتها الموجهة للمساهمين في الربع الثالث من العام 2019، رحبت نتفليكس بالمنافسة الجديدة. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة المشتركين الجدد، لكن الشركة سجلت أكبر أرباحها في 2018. كما أن لديها بصمة عالمية ستساعد في تعويض حصص السوق المفقودة في الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى. معاذ الشيخ توقع أن تستمر نتفليكس بنجاحها: “كما تعلمون ستبقى نتفليكس علامة تجارية قوية خلال السنوات المقبلة. وأظن أن توقعات المستثمرين للنمو والربحية ستكون مرتفعة للغاية”.

المشهد الجديد لمنصات البث الحي يطرح الكثير من الخِيارات على المستهلكين، وهذا سيسرع من تخلي المشاهدين عن البث التقليدي، الذي يكافح للصمود في العصر الرقمي، بحسب موقع يورو نيوز.