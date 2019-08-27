دبي تعرض" جزيرة لبنان" للبيع بـ 80 مليون درهم

لا تزال جزيرة لبنان، وهي جزء من جزر العالم في دبي معروضة للبيع، وتأتي كاملة مع نادي شاطئ خاص ومطعم ومساحة للمناسبات وحمام سباحة.

ومع عدم وجود نقص في العقارات الفخمة المعروضة للبيع في جميع أنحاء المدينة، فنادراً ما نفاجأ عندما تعرض مساحة جديدة للبيع. ولكن هذه المرة، نعتقد أننا وجدنا ما يمكن أن يكون أفخم صفقة في المشروع.

الجزيرة معروضة للبيع مقابل 80 مليون درهم، ومنذ افتتاحها للعمل في عام 2014، كانت الجزيرة بمثابة نادي شاطئي وموقع نهاري لسكان دبي والسياح على حد سواء، فضلاً عن مساحة للمناسبات الشعبية.

وخضعت الجزيرة، المعروضة حالياً للبيع من خلال شركة العقارات Allsopp & Allsopp لعدة تجديدات منذ عام 2014، ويتميز المطعم الآن بإطلالات بانورامية على أفق دبي ونادي الشاطئ وعبر جزر العالم الأخرى.

الجزيرة هي أيضًا موطن لمجموعة من الشاليهات الخاصة التي تم تجهيزها جميعًا بحمامات فردية ووحدات تكييف، وهي مثالية للترفيه عن الزوار، بحسب موقع واتس أون.

وكانت جزيرة لبنان أول جزر العالم التي يتم الانتهاء منها، ولا تزال الجزيرة الوحيدة التي يمكن للضيوف زيارتها حاليًا. وهناك ست جزر أخرى مجمعة مع بعضها البعض باسم قلب أوروبا قيد الإنشاء في الوقت الحالي، وستضم 14 فندقًا فيما بينهما عند افتتاحها في عام 2020.

لمعرفة المزيد يمكن زيارة موقع الشركة: allsoppandallsop.com