دبي تعلن عن إنشاء "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة"

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة

حيث كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه على تويتر : أصدرنا اليوم قانون إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية .. تضم واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كومير سيتي وتضم ٥٠٠٠ شركة.. السلطة ستكون تحت رئاسة الشيخ أحمد بن سعيد ويعاونه الدكتور محمد الزرعوني رئيساً تنفيذياً .. كل التوفيق لهم.

أصدرنا اليوم قانون إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية .. تضم واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي وتضم ٥٠٠٠ شركة.. السلطة ستكون تحت رئاسة الشيخ أحمد بن سعيد ويعاونه الدكتور محمد الزرعوني رئيساً تنفيذياً .. كل التوفيق لهم — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 20, 2021

حيث ستعمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ككيان مستقل ذاتياً مالياً وإدراياً، وهناك أكثر من 5 آلاف شركة دولية ستعمل تحت مظلة الهيئة الجديدة ، وتعتبر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة جزءا من خطة دبي لتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين وتنشيط النمو الاقتصادي.



