دبي تفتتح مطعم "أليس في بلاد العجائب" الجديد

من المنتظر أن يفتح مطعم أليس المستوحى من قصة أليس في بلاد العجائب الخيالية يوم الجمعة 25 أكتوبر في فندق شيراتون جراند، شارع الشيخ زايد، وتقدم للضيوف مزيجًا فريدًا من الأطعمة الفاخرة والأجواء المفعمة بالحيوية في أجواء رائعة. وتزين المكان لوحات LED الملونة

وتم تنسيق القائمة من قبل الطاهي الشهير رائف عثمان، ويمكن للضيوف توقع عرض أوروبي حديث مع التأثيرات اليابانية، وأطباق مثل بيتزا ترياكي الدجاج مع كيزامي واسابي، والمعكرونة مع السمك الأبيض والمخلل.

وعندما تدق الساعة منتصف الليل، ستبدأ الأجواء الخيالية مع عروض الدي جي والبيانو، وكل ذلك مع خلفيات من القصص الخيالية، بحسب موقع واتس أون.

أليس، شيراتون جراند، شارع الشيخ زايد، دبي، يوميًا من الجمعة 25 أكتوبر، 7.30 مساءً إلى 2 صباحًا السبت إلى الأربعاء، 7.30 مساءً إلى 3 صباحًا. هاتف: 043447966. alicedxb.com