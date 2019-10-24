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دبي تفتتح مطعم "أليس في بلاد العجائب" الجديد

منشور 24 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:45
يمكن للضيوف توقع عرض أوروبي حديث مع التأثيرات اليابانية
يمكن للضيوف توقع عرض أوروبي حديث مع التأثيرات اليابانية
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تقدم للضيوف مزيجًا فريدًا من الأطعمة الفاخرة والأجواء المفعمة بالحيوية في أجواء رائعة.

من المنتظر أن يفتح مطعم أليس المستوحى من قصة أليس في بلاد العجائب الخيالية يوم الجمعة 25 أكتوبر في فندق شيراتون جراند، شارع الشيخ زايد، وتقدم للضيوف مزيجًا فريدًا من الأطعمة الفاخرة والأجواء المفعمة بالحيوية في أجواء رائعة. وتزين المكان لوحات LED الملونة 

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وتم تنسيق القائمة من قبل الطاهي الشهير رائف عثمان، ويمكن للضيوف توقع عرض أوروبي حديث مع التأثيرات اليابانية، وأطباق مثل بيتزا ترياكي الدجاج مع كيزامي واسابي، والمعكرونة مع السمك الأبيض والمخلل.

وعندما تدق الساعة منتصف الليل، ستبدأ الأجواء الخيالية مع عروض الدي جي والبيانو، وكل ذلك مع خلفيات من القصص الخيالية، بحسب موقع واتس أون.

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أليس، شيراتون جراند، شارع الشيخ زايد، دبي، يوميًا من الجمعة 25 أكتوبر، 7.30 مساءً إلى 2 صباحًا السبت إلى الأربعاء، 7.30 مساءً إلى 3 صباحًا. هاتف: 043447966. alicedxb.com

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Via SyndiGate.info


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