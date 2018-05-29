دبي تلهم ميامي لبناء مواقف للسيارات الطائرة

التاكسي الطائر

لطالما اعتبرت مهابط الطائرات المروحية فوق المباني الشاهقة ضرباً من الرفاهية المطلقة، لكن إحدى أبرز شركات التطوير العقارات في ميامي الأمريكية (باراماونت ميامي وورلد سنتر)، تعتقد أن هذا الأسلوب بات طرازاً قديماً، ويجب أن تحل محطات السيارات الطائرة الحديثة بدلاً عنه.

وتعمل الشركة التي تدرك مدى أهمية السيارات الطائرة في المستقبل، على مشروع “سكاي بورتس” Skyports، حيث تستعد لمستقبل الطيران المدني، من خلال إجراء تعديلات على تصميم مبنى جديد في وسط ميامي مكون من 60 طابقاً، لاستيعاب موقف Skyport الذي تبلغ مساحته 5000 قدم مربعة، بحسب موقع أي إم إي إنفو.

وقام دان كودسي، وهو مطور مخضرم، حاصل على درجة الماجستير في التخطيط العمراني ويملك خلفية كطيار ترفيهي، ببناء أكثر من 6000 وحدة خلال مسيرته المهنية التي استمرت 30 عامًا. واليوم، يستعد لبناء برجه السكني المتطور والمستقبلي، مع القدرة على تحويل سطحه إلى موقف Skyport من أجل الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) للطائرات بدون طيار.

وقال دان كودسي، مطور المشروع: “على الرغم من أن الصناعة لا تزال تعاني من العديد من العقبات التنظيمية، إلا أن الشركة متحمّسة لأن تكون في طليعة صناعة الطيران المدني، مع ما يمكن أن يكون يومًا ما أول مطار سكني في ميامي”.

وأضاف “إن مستقبل وسائل النقل هنا في غضون 10 إلى 15 سنة القادمة سيعتمد على استخدام المركبات الطائرة، للتخفيف من ازدحام النقل وحركة المرور على الأرض من أجل تنقلات يومية أسرع، وهواء أنظف حول العالم”.

وفي العام الماضي، خلال مؤتمر Elevate السنوي لشركة Uber، أعلن كبير مسؤولي المنتجات بالشركة جيف هولدن، عن شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لإجراء دراسات تتعلق بإدخال سيارات الأجرة الطائرة في المدينة. كما قال إن الشركة تأمل في إجراء رحلات ركاب خلال معرض إكسبو 2020 في دبي.

وقال هولدن خلال كلمته: “تعتبر دبي أول مدينة في العالم تتبنى مفهوم الطيران الحضري”، مشيراً في ذلك الوقت إلى أن التخطيط العمراني في دبي مناسب تمامًا لخدمة السيارات الطائرة.

كما ذكر أن شركة Uber تتعاون مع بعض “مطوري العقارات الرئيسيين” في دبي كجزء من الجهود المبذولة لإنشاء البنية التحتية لخدمة سيارات الأجرة الطائرة، لكنه قال إن الشركة لم تكن مستعدة بعد لتقديم أي إعلانات رسمية حول المشروع.

وأجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول اختبار لمركبة جوية ذاتية الحركة (AAV) العام الماضي مع توقعات بإطلاق الخدمة في المستقبل القريب. ومنذ أن أعلنت UBER Elevate أنها ستبدأ في اختبار سيارات الأجرة الطائرة في المدن الحضرية مثل دالاس فورت وورث ولوس أنجلوس ودبي في عام 2020، اندلع سباق محموم بين الشركات لتطوير العديد من أنواع السيارات الطائرة. (سنيار)



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