دبي تحتل المركز الخامس عالمياً في أفضل مدن التسوق

حلت دبي في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل مدن للتسوّق في العالم، بعد مدن عالمية عريقة مثل لندن وباريس وطوكيو ونيويورك، وذلك وفقاً لما نشره موقع مجلة «وومين ديلي مجازين».

وقالت المجلة: «لا تقتصر تجربة التسوق في دبي على العلامات التجارية الفاخرة المصممة فحسب، بل إنها تجربة زاخرة بالأجهزة الإلكترونية عالية التقنية، ولديها كل ما يناسب الأذواق كافة، بما في ذلك العائلات».

يضم مول دبي أكثر من 1200 متجر من متاجر التجزئة، و160 مكاناً لتناول الطعام، وحوض أسماك و22 صالة سينما، وحلبة تزلج داخلية.

اقرأ أيضًا:

هل يؤثر مهرجان التسوق في دبي على اقتصاد الإمارات؟!

في دبي: 11 مركز تسوق جديداً قيد الإنشاءاقتصاد دبي ينمو والحقائق تظهر على الأرض



