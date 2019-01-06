دبي في المرتبة 138 من بين 150 مدينة من حيث نمو أسعار العقارات خلال العام الماضي

قال التقرير إن الأسعار في دبي تراجعت بنسبة 1.8 في المئة بالمتوسط في 12 شهرا حتى سبتمبر

احتلت دبي المرتبة 138 وأبوظبي المرتبة 140 من بين 150 مدينة على مؤشر المدن التجارية العالمية “نايت فرانك” للربع الثالث من حيث نمو أسعار العقارات خلال العام الماضي.

وقال التقرير إن الأسعار في دبي تراجعت بنسبة 1.8 في المئة بالمتوسط في 12 شهرا حتى سبتمبر، في حين انخفضت الأسعار بنسبة 3.1 في المئة في العاصمة الإماراتية في الفترة نفسها.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت مدينة شيان الصينية أعلى معدل للنمو السنوي (20 في المائة) بينما كانت تورينو في إيطاليا هي الأسوأ أداءً (-13 في المائة) ومعدل النمو السنوي في 150 مدينة هو 4.5 في المائة، بحسب أريبيان بيزنس.

وتوجد ست مدن هندية ضمن أفضل 20 ترتيب، بينما تعتبر بودابست المدينة الأوروبية التي تتمتع بأعلى معدل نمو سنوي (19%).

ومن بين 150 مدينة تم رصدها، سجلت 123 مدينة (82%) ارتفاعًا في أسعار العقارات السكنية على مدى 12 شهرًا مع العديد من مدن الدرجة الأولى مثل لندن وملبورن وشانغهاي وكوالا لامبور، حيث انخفضت الأسعار على أساس سنوي.

وقال تقرير نايت فرانك إن مزيجاً من الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات الإمداد الجديد والقيود على القدرة على تحمل التكاليف من العوامل التي أسهمت في انخفاض الأسعار في عدد من هذه الأسواق الحضرية.

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