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دبي في المرتبة 138 من بين 150 مدينة من حيث نمو أسعار العقارات خلال العام الماضي

دبي في المرتبة 138 من بين 150 مدينة من حيث نمو أسعار العقارات خلال العام الماضي
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