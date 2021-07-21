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دبي نموذج تعافي الطيران

منشور 21 تمّوز / يوليو 2021 - 09:00
دبي نموذج تعافي الطيران
موقع دبي المثالي الذي يربط شرق العالم بغربه كان له الإسهام الأول في السماح للناقلات الجوية بالاستمرار في حركة الطيران خلال صيف العام الماضي على الرغم من تفشي الجائحة
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أكد موقع «سيمبل فلاينغ» البريطاني أن قطاع الطيران العالمي استفاد كثيراً من عودة حركة الطيران في أجواء دبي مبكراً، بالمقارنة مع غالبية مدن العالم التي ظلت في حالة إغلاق بسبب تفشي «كوفيد 19».

أكد موقع «سيمبل فلاينغ» البريطاني أن قطاع الطيران العالمي استفاد كثيراً من عودة حركة الطيران في أجواء دبي مبكراً، بالمقارنة مع غالبية مدن العالم التي ظلت في حالة إغلاق بسبب تفشي «كوفيد 19».

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ونشر الموقع الشبكي البريطاني المتخصص في شؤون الطيران التجاري تقريراً بعنوان «لماذا كانت إعادة فتح أجواء دبي مبكراً مهمة لقطاع الطيران» موضحاً أن سرعة تجاوب دبي مع الجائحة، وإعادة فتح أنشطتها التجارية وأجوائها للطيران بدءاً من يونيو 2020 مع الحرص على الالتزام الصارم والمُشَدد بكل التدابير الاحترازية ساعد على تعافي صناعة الطيران لديها على نحو أسرع من باقي أنحاء العالم، الأمر الذي بدوره شجع على تعافي قطاع الطيران على مستوى العالم بصفة تدريجية.

وأوضح أن قدرة دبي على تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة السكان والزوار من جانب، وفتح الإمارة أمام الزوار واستئناف حركة الطيران من جانب آخر، أتاحت لمدن أخرى حول العالم أن تحذو حذوها، مشيراً إلى أن موقع دبي المثالي الذي يربط شرق العالم بغربه كان له الإسهام الأول في السماح للناقلات الجوية بالاستمرار في حركة الطيران خلال صيف العام الماضي على الرغم من تفشي الجائحة.

وأشار «سيمبل فلاينغ» إلى أن إعادة فتح النشاط في دبي أظهرت أن التعاون وسرعة رد الفعل يؤتيان ثمارهما المرجوة، وفيما يخص سوق الطيران بصفة خاصة، أثبتت إمكانية تحقيق التعافي من دون التضحية بسلامة البشر.

كلمات دالة:اقتصاد دبيصناعة الطيران في دبي

Via SyndiGate.info


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