دبي ضمن قائمة أفضل 23 وجهة عالمية في رأس السنة
إمارة دبي
ضمت قائمة أفضل 23 وجهة في العالم للاحتفال بأعياد السنة الجديدة مدينة دبي، إلى جانب عدد من المدن العالمية مثل كوبنهاغن في الدنمارك، وستراسبورغ الفرنسية، وفينا وهونغ كونغ، نشرتها مجلة «كونديه ناست ترافيلر» أخيراً.
وقالت المجلة في سياق تقريرها: تحتفل دبي بأعياد رأس السنة الجديدة بنفس الطريقة التي تقوم بها تقريباً بكل شيء – بأسلوب يرتقي إلى القمة. وتجري الاحتفالات في معظم أرجاء المدينة، لاسيما منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي. وبما أن أي زيارة إلى دبي لا تكتمل دون العديد من جولات التسوق، لا بد من تخصيص وقت للتسوق في أرجاء المدينة.
اقرأ أيضًا:
اقتصاد دبي يستمر بالنمو بناتج إجمالي 105.8 مليار دولار
دبي تنجح في اعتماد ثلثي الاقتصاد على التجارة والسياحة
اقتصاد دبي ينمو بما يقارب 16% والناتج يقترب من 136 مليار درهم في 2005
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- فنادق ومنتجعات فورسيزونز تُصنف في قائمة مجلة فورتشن ضمن أفضل 100 شركة للعمل فيها
- ال جي الكترونيكس ضمن قائمة تومسون رويترز لأفضل 100 شركة عالمية مبتكرة
- تسمية هيلتون ضمن قائمة أفضل 10 أماكن للعمل في العالم
- تمديد عروض ما قبل الصيف في الاتحاد للطيران
- فندق كمبينسكي مول الإمارات يفوز بإثنتين من جوائز السفر العالمية 2011