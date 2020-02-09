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دبي: %25 من المباني الجديدة تكون ثلاثية الأبعاد في 2030

منشور 09 شباط / فبراير 2020 - 07:48
أنجزت دبي مؤخراً أكبر مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم، وهو مكتب حكومي يتكون من طابقين على مساحة 6900 قدم مربعة
إمارة دبي
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أكدت صحيفة ديلي ميل أن حكومة دبي تخطط لأن يكون 25% من المباني الجديدة مبنية بالطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030

أكدت صحيفة ديلي ميل أن حكومة دبي تخطط لأن يكون 25% من المباني الجديدة مبنية بالطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الانتقال إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد سيقلل من العمالة اللازمة لبناء المباني بنسبة 70% ويخفض تكاليف البناء بنسبة 90%.

وأنجزت دبي مؤخراً أكبر مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم، وهو مكتب حكومي يتكون من طابقين على مساحة 6900 قدم مربعة، في إطار خطة للحصول على 25% من جميع الإنشاءات الجديدة المصنوعة من طابعات ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

وقال التقرير: «سيتم استخدام المبنى الذي يتكون من طابقين كمكتب للوظائف الإدارية العامة من قبل بلدية دبي، وتم تصميم المبنى بالتعاون مع شركة Apis Cor في بوسطن».

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Via SyndiGate.info


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