دراسة: 64% من المستهلكين في الإمارات يفضلون التسوّق عبر الإنترنت

أظهرت دراسة حديثة أن %64 من المستهلكين في دولة الإمارات، يحرصون على التسوّق عبر الإنترنت خلال رمضان، في ظل زيادة الطلب على منتجات البقالة ومنتجات التجميل وتوصيل الوجبات إلى المنازل.

وقال معظم المستهلكين المستطلعة آراؤهم في الدراسة المسحية الصادرة عن «كريتيو» العالمية، المتخصصة في تكنولوجيا التسويق التجاري، إنهم يقومون بعمليات شرائية عبر الإنترنت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث زاد الطلب عبر الإنترنت في أعقاب جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وذكرت الدراسة أن الجائحة أحدثت تحولاً سلوكياً كبيراً عند المستهلكين، حيث فضّلوا الابتعاد عن التعاملات النقدية «الورقية» في إطار الإجراءات الوقائية.

ولم تكن الزيارات المصرفية ضمن الأولويات الرئيسة لدى المستطلعين، وقام %83 بعدد زيارات أقل خلال الإغلاق للحد من تفشي الفيروس. وشهدت الأسابيع الماضية زيادة في المدفوعات عبر الإنترنت، حيث أصبحت طريقة الدفع المفضلة حتى عندما يتوافر خيار الدفع النقدي عند التسليم.

وقال أليستر بيرتون، المدير الإقليمي لدى كريتيو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «ساهمت الجائحة في تسريع التحول إلى الإنترنت لكافة القطاعات بما في ذلك المدفوعات الرقمية. وكشفت دراستنا أنه يتم استبدال العملات الورقية ببطاقات الائتمان ومحافظ الهاتف المحمول».