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دعم سعودي إماراتي بقيمة 70 مليون دولار لرواتب المعلمين في اليمن

دعم سعودي إماراتي بقيمة 70 مليون دولار لرواتب المعلمين في اليمن
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