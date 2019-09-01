دعوات مصرية لمقاطعة الذهب وشراء الفضة بسبب ارتفاع الأسعار

تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب بزيادتها بشكل كبير في مصر، لتثير حالة من التساؤلات خاصة مع اعتماد المصريين بشكل أساسي على الذهب في الزفاف وشراء "الشبكة".

ووصل سعر غرام الذهب في مصر إلى أكثر من 800 جنيه، وهو ما تسبب في عزوف كثير من الشباب عن شراء "الشبكة" الذهب التقليدية، وانتشرت دعوات المقاطعة بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو استبدال الفضة بالذهب أو أنواع أخرى على رأسها الذهب الصيني.

وظهرت حملة في بعض محافظات مصر، للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار الذهب، تدعو إلى شراء "الشبكة" من الفضة بديلاً عن الذهب، حيث دشّن بعض الشباب حملة عبر "فايسبوك" تحت عنوان "هنخلي الشبكة فضة أشيك وأرخص"، ولاقت الحملة استحسان كثيرين، خاصة أن أسعار الفضة أرخص كثيراً مقارنة بالذهب.

وتبنت بعض القرى في مصر دعوات لإلغاء "الشبكة" تماماً، والاكتفاء بكتابة قيمتها في القائمة لضمان حقوق الفتيات، خاصة أن المغالاة في أسعار الذهب تجبر الشباب على عدم الزواج.