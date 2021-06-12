دليلك الكامل لجميع تحديثات آبل في WWDC 2021

أطلقت شركة آبل في 7 يونيو مؤتمر WWDC 2021 الذي استمر حتى 11 يونيو، حيث عرضت الشركة من خلاله التحديثات لأجهزتها الذكية، وأبرز أنظمة التشغيل iOS 15.

وما يميز مؤتمر آبل هذا العام، تركيز الشركة على خطط لزيادة خصوصية المستخدمين ومنع التتبع، والإبقاء على بياناتهم بعيدة عن متناول شركات أخرى. كذلك أظهرت تحديثات استثنائية على هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، تعمل عبر نظام التشغيل iOS 15 وiPadOS 15 الجديد، وذلك وسط استمرار تعرض الشركة لانتقادات حادة بسبب سيطرتها على متجرها ”آب ستور“ للتطبيقات.



وقالت آبل إنها صممت iOS 15 مع وضع أربعة أشياء مختلفة في الاعتبار، وهي البقاء على اتصال وإيجاد التركيز واستخدام الذكاء واستكشاف العالم.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خلال العرض التقديمي الافتتاحي لمؤتمر المطورين العالميين: "ستتوافر كل هذه البرمجيات المذهلة لجميع مستخدمينا هذا الخريف".

وأن هذا التحديث سيدعم هذه الأجهزة:

iPhone 7/7Plus

iPhone 6/6S

iPhone 8/8Plus

iPhone X

iPhone Xs/Xs Max/Xr

iPhone SE 1st/2nd

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

iPhone 12/12 Pro/12 Mini/12 Pro Max

أبرز التحديثات الجديدة التي قدمتها أبل للجمهور كما يلي:

نظام التشغيل iOS 15

سيشمل هذا النظام على ميزات خصوصية معززة تظهر لمحة عامة عن طريقة وصول التطبيقات إلى كاميرات الهواتف الذكية أو الميكروفونات بالإضافة إلى بيانات مثل الموقع أو الأسماء المسجلة في الهواتف، حيث يمكن للمستخدم من خلال هذا النظام :

نسخ أي نص ولصقه داخل الصور، كذلك البحث داخل الصور بواسطة النصوص الموجودة عليها.

أعطى هذا النظام أهمية للإشعارات حيث سيساعد في ضبط أكبر للإشعارات والتحكم الشامل لعرضها عن طريق خاصية تسمى Focus Mode.

بالنسبة للمحادثات سيسمح النظام بإرسال لينك خاص بالمحادثات، وعزل الضوضاء المحيطة بالمستخدم،ومشاركة محادثات الفيديو مع آخرين، وأيضًا يسمح لمستخدمي آندرويد مشاركة المحادثات.

أضاف النظام ميزة التذكير التي تساعد في تذكير المستخدم في حال نسي السماعات اللاسلكية

طور النظام ليصل إلى غرفتك وسيارتك حيث أضاف ميزة فتح السيارة أو الغرفة عن طريق الهاتف

يسهل من خلال نظام التشغيل iOS 15 استرجاع الحسابات في حال فقدانها

اهتم نظام التشغيل iOS 15 في الحالة الصحية لك أيضًا حيث أضاف خاصية Health sharing التي تتيح للمستخدم متابعة حالته الصحية وإيصال إشعار له في حال كان لديه مشكلة في القلب أو التنفس

يعمل نظام التشغيل iOS 15 على منع مزودي خدمة الإنترنت وشركات الإعلانات على عنوان الإنترنت الخاص بك أو تحديد هويتك وتتبعك وذلك عن طريق حجب عناوين"أي بي" (أي أرقام التعريف الخاصة بالأجهزة) لمستخدميها.

يعمل النظام الجديد على حماية بيانات المستخدمين في أميركا، وذلك عن طريق أخذ صورة ضوئية من بطاقات هويتهم في الولايات الأميركية المشاركة وتشفيرها في محفظة المستخدم الرقمية، إلى جانب بطاقات الائتمان وبطاقات العبور في بعض المدن الأميركية، وتعمل الشركة أيضًا بالتفاوض مع إدارة النقل الأمريكية من أجل قبول بطاقات الهوية الرقمية في المطارات.

حدث نظام التشغيل iOS 15 النسخة المدفوعة من المدفوعة من خدمة التخزين "آي كلاود" لتشمل خدمة تحجب عادات المستخدم في تصفح الإنترنت، حتى من "أبل"، وأيضًا حدث ميزة أخرى من "آي كلاود" ستسمح للمستخدمين بإخفاء عناوين بريدهم الإلكترونية الحقيقية ، وقالت الشركة أنه بالرغم من هذه إضافة الخصائص الجديدة على "آي كلاود" فإن سعره لن يتغير.

أضاف النظام الجديد خاصية الترجمة في نفس المكان Auto Translate التي يستطيع المستخدم من خلالها تحديد النص وترجمته في مكانه دون الحاجة للتنقل إلى تطبيق آخر.

غير النظام من طريقة Multitasking حيث جعل استخدامها أكثر سهولة، وذلك بإتاحة استخدام أكثر من تطبيق في الوقت نفسه.

تحديثات FaceTime

كان استخدام فيس تايم (FaceTime) مهما العام الماضي بعد انتشار وباء كورونا، مما جعله من اهتمامات شركة آبل هذا العام، حيث طرحت تحديثها للتطبيق عبر مؤتمرها السنوي WWDC، بأنها أضافت :

خاصية دعم الصوت المكاني Spatial Audio وذلك من أجل تسهيل تسهيل تحديد من يتحدث في مكالمة جماعية، وذلك من خلال جعل الصوت يبدو وكأنه يأتي من صورة الشخص الذي يتحدث حاليًا.

وأيضًا عملت على عرض الشبكة لمقاطع الفيديو، و الوضع الرأسي لمقاطع الفيديو، وروابط FaceTime.

دعمت الانضمام إلى مكالمات FaceTime من الويب عبر نظامي Android و Windows، ومعها ميزة Share Play لمشاركة المحتوى أثناء FaceTime، بما في ذلك الشاشة والموسيقى والمزيد.

ومن أهم ما أضافه نظام التشغيل إلى تطبيق Facetime هو إمكانية المكالمات عبر المنصات، حيث يمكن إنشاء رابط فيس تايم ومشاركته مع الآخرين.

iMessage:

في التحديث الجديد أصبحت الصور التي تحصل عليها عن طريق iMessage مرتبة،و يمكنك التنقل بينها بسهولة، وأيضًا التفاعل معها بشكل أسهل. وفي هذا التحديث لن تبقى في مخزن iMessages بل مع iOS 15 ستذهب الصور أيضًا الى تطبيق الصور، لتعرضها هناك وتشاهدها هناك، كأي مجموعة صور عادية لتندمج وسط الأحداث المختلفة التي تمر بها في حياتك والتي تظهر في iMessages.

التحديثات على تطبيقات الخرائط:

في هذا التحديث تم إضافة أماكن جديدة إلى خرائط آبل تشمل دول أكثر هي أسبانيا والبرتغال وأستراليا وإيطاليا، وننتظر أي توسع قادم لها، وأيضًا أضاف التحديث طريقة جديدة لعرض المدن، حيث ستحمل الخرائط معلومات كبيرة حول كل مدينة وأماكن التسوق والأماكن التجارية والمحلات وشكل الطرق والوانها، مع وضع العلامات الخاصة كذلك، الخرائط ستكون غنية بالمعلومات التي يحتاجها أي شخص يتجول في المدن.

التحديثات على تطبيق الطقس:

سيلاحظ الجميع أن في التحديث الجديد تم تغيير تصميم التطبيق بالكامل، حيث سيتميز التطبيق بأنه سيكون حياً أكثر من النسخة الماضية، أي أنه يتغير سيتغير بناء على حالة الطقس بالخارج، وسيعرض معلومات أغنى وأفضل وأكثر أهمية نظرًا لوضع الطقس الحالي. تحديثات تطبيق المحفظة

في التحديث الجديد ينصح بتحميل تطبيق محفظة آيفون، لأنه يضم مزايا ثقيلة أهمها إمكانية إضافة مفاتيح السيارة على الهاتف ومشاركتها مع من تحب -بشروط-، و تسهل عليك التخلص من محفظتك بشكل كبير، محفظتك و مفاتيحك عن طريق Ultra Wideband، مع العلم أن شركة آبل أعلنت في وقت سابق عن قدرتك على فتح سيارات معينة باستخدام الهاتف، لكن الآن الأمر ليس لمجرد السيارات، بل لأي مفتاح آخر مدعوم، شركة BMW ستكون أول شركة طبعًا لهذا الدعم، حيث قد تدعم دخول الفنادق والشركات.



يرى البعض أن مع هذه التحديثات قد تزيد جاذبية آبل، ولأن في الوقت الحاضر هناك الكثير من عمليات الاختراق حول العالم، التي تضر بالمستخدمين وتثير استيائهم، وآبل بهذه الطريقة قد توفر حماية أكثر للمستخدمين.