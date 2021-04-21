آبل تصدر iPad Pro الجديد وأجهزة iMacs ملونة و AirTags

عقدت Apple للتو أول حدث لإطلاق منتجاتها لهذا العام، حيث أعلنت عن جهاز iMac جديد ملون وجهاز iPad Pro محدث مزود بشريحة 5G وشريحة M1 المستخدمة أيضًا في أجهزة الكمبيوتر المكتبية للشركة.

وأعلنت Apple أيضًا عن أداة تتبع للأجهزة المفقودة AirTag وجهاز Apple TV 4K محدث بجهاز تحكم عن بعد جديد تمامًا.

ويبدو أن المستثمرين لم يعجبوا بالمنتجات الجديدة، حيث انخفضت أسهم شركة Apple بنحو 2٪.



وقالت شركة Apple الثلاثاء 20 أبريل إنها ستطلق iPad Pro الجديد المتطور الذي يستخدم شريحة M1 الخاصة بالشركة، والتي تستخدم أيضًا في أجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها.

وفي السابق ، كانت أجهزة iPad تستخدم شرائح A-series، والتي تعمل على تشغيل أجهزة iPhone الخاصة بالشركة.

وتقول شركة Apple إنه أقوى جهاز لوحي في السوق.

ويتضمن أيضًا موصل USB-C محسّنًا يسمح لجهاز iPad بالاتصال بشاشات عالية الدقة وتنزيل الصور من الكاميرا بسرعة أكبر.

ويتميز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة بشاشة محسّنة باستخدام مجموعة من مصابيح LED أكثر إشراقًا ودقة ألوان أفضل من الشاشات السابقة باستخدام تقنية تسمى Mini-LED.

وسيحتوي iPad Pro أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل

قالت آبل إن بعض الطرازت ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويبدأ الطراز مقاس 11 بوصة بسعر 799 دولارًا، ويبلغ سعر الطراز 12.9 بوصة 1099 دولارًا.

وستكون متاحة للطلب المسبق في 30 أبريل وسيتم شحنها في أواخر مايو.

كما أعلنت Apple عن طرازات iMac الجديدة وتأتي بألوان مختلفة.





وستعمل أجهزة iMac الجديدة بمعالج السيليكون M1 المخصص من Apple، وليس معالجات Intel.

وتتمتع أجهزة الكمبيوتر بتصميم جديد وأرق من الألومنيوم، وتأتي باللون الأحمر والأزرق والأرجواني والبرتقالي والأصفر والفضي والأخضر، والتصميم النحيف الجديد يشبه إلى حد كبير جهاز iPad الكبير.

وقالت Apple إن حجم الكمبيوتر قد انخفض بنسبة 50%، ويمكن وضعه على مكتب بسهولة أكبر.

ويأتي بشاشة مدمجة مقاس 24 بوصة وكاميرا محسّنة يمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل في الإضاءة المنخفضة، والشاشة تعمل بدقة 4.5K.

وتبدأ الأسعار من 1،299 دولارًا، وتكلف النسخة المطورة 1499 دولارًا.

وقالت شركة آبل إن أجهزة iMac الجديدة ستطرح للطلب المسبق في 30 أبريل وستشحن في النصف الثاني من مايو.

أخيرًا ، تطرح Apple جهاز تحكم عن بعد جديد معاد تصميمه لجهاز Apple TV، مصنوع من الألومنيوم ويحتوي على أزرار مخصصة للتنقل في القوائم، والتي من شأنها أن تحل بعض المشاكل التي تسببها جهاز التحكم عن بعد السابق.

وسيتم شحنها في النصف الثاني من شهر مايو مع Apple TV 4K الجديد، والذي يكلف 179 دولارًا أو 199 دولارًا حسب الطراز.

وأعلنت Apple عن AirTag ، واصفة إياه بملحق iPhone ، بسعر 29 دولارًا للواحد أو 99 دولارًا لأربعة. سيكون على أرفف المتاجر في 30 أبريل.

يستخدم تقنية Apple التي تسمى Find My ، والتي تستخدم شبكة من أجهزة iPhone للعثور على الأشياء المفقودة. إنها تستخدم تقنية تسميها Apple "الدقة في البحث" وتقول إنها حساسة للخصوصية.