دولتان عربيتان من ضمنها.. قائمة أغنى 10 دول لعام 2023

أعلنت مجلة جلوبال فاينانس عن قائمة أغنى 10 دول حول العالم للعام الحالي 2023، وفق إحصائيات أجرتها مؤخرًا، وضمت القائمة دولتين عربيتين.

قائمة أغنى 10 دول لعام 2023:

المرتبة العاشرة - سان مارينو

يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية في سان مارينو 78.926 دولار".

تعتبر جمهورية سان مارينة أصغر دولة على الخريطة، ولديها 34000 نسمة على أرضها فقط، إلا انهم من اغنى المواطنين حول العالم.

المرتبة التاسعة - الولايات المتحدة الأمريكية

يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية "80.035 دولار".

دخلت أمريكا قائمة العشرة الأوائل في اغنى الدول حةل العالم لأول مرة عام 2020.

المرتبة الثامنة - النرويج:

يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 77.808 دولار.

تعتبر النرويج أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية، وفي بداية 2020 شهدت النرويح انهيار الأسعار ليدخل وباء كورونا.

تمكنت النرويج من تقليص الخسائر تدريجيًا، لينتعش الاقتصاج وينمو بنسبة 3.9% وحوالي 3.3% في عام 2022.

المرتبة السابعة - سويسرا

يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 87.963 دولاراً.

ساعدت العديد من العوامل على تكوين ثروة سويسرا أبرزها، الخدمات المصرية، السياحة، تصدير الأحجار الكريمة والمعادن، السياحة، التأمين، والعديد من الأمور المميزة.

وفي عام 2022 جاءت سويسرا في المقدمة بمتوسط ثروة الفرد حيث وصلت، 700000 دولار.

وإلى جانب هذا يمتلك مواطن من أصل ستة أصول بقيمة تزيد عن مليون دولار أمريكي، وتمتلك سويسرا أكبر كثافة من أصحاب الملايين حول العالم.



المرتبة السادسة - الإمارات العربية المتحدة

يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 88.221 دولاراً.

يتمتع سكان الأمارات بثروة كبيرة زادت بعد اكتشاف النفط في فترة الخمسينيات.

يتنيز اقتصاد الإمارات بالتنوع، وإلى جانب النفط هناك السياحة والتجارة والتمويل والبناء.

المرتبة الخامسة - منطقة ماكاو الإدارية

يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 89.558 دولار.

يبلغ عدد سكان هذه المنطقة 700000 نسمة، وتضم أكثر من 40 كازينو على مساحة 30 كيلومتراً مربعاً لتصبح شبه الجزيرة هذه الواقعة جنوب هونغ كونغ آلة لكسب الثروة والأموال.

وغادرت ماكاو القائمة خلال أزمة كورونا بسبب توقف السفر واعتمادها على السياحة الذين يتوافدون لزيارة الكازينوهات، وبعد فترة من انتهاء الفيروس عادت ماكاو للتعافي والقائمة.

المرتبة الرابعة - قطر

يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 124.834 دولار.

تمتلك قطر احتياطات من النفط والغاز كبيرة جدًا، في المقابل إن عدد سكانها صغير ويبلغ ما يقارب الـ 3 ملايينن نسمة.

المرتبة الثالثة - سنغافورة

يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 133.895 دولار.

يعيش أغنى شخص في العالم وهو هو لي شيتنغ، في سنغافورة وهو مؤسس شركة المعدات الطبية Mindray، وتبلغ قيمة ثروته 15.6 مليار دولار.

يأتي الأخوان ومطورو العقارات روبرت وفيليب نغ في المرتبة الثانية، ويأتي جوه تشينغ ليانغ من شركة Wuthelam Holdings، التي تصنع الدهانات والطلاء، في المرتبة الثالثة.

كما يعيش في سنغافورة رابع أغنى شخص حول العالم وهو إدواردو سافيرين، المؤسس المشارك لفيسبوك وتبلغ ثروته 9.6 مليار دولار.

المرتبة الثانية - لوكسمبورغ

يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 131.580 دولار

تسخر لوكسمبورغ جزء كبير من ميزانيتها من أجل تقديم مساكن ورعاية صحية وتعليم جيدة لسكانها، كما عملت لوكسمبورغ على دعم اقتصاده ومساعدته على النمو بشكل تدريجي في السنوات الماضية.

المرتبة الأولى - إيرلندا

تمكنت إيرلندا من تصدر القائمة بالرغم من أنها كانت من اكثر الدول تضررًا خلال الأزمة المالية عام 2008، وتمكنت إيرلندا تجاوز هذه الأزمة من خلال عدة قرارات أهمها تخفيضات كبيرة في إجور القطاع العام.

ولجأت العديد من الشركات الكبرى مثل آبل، وقوقل، ومايكروسوفت، وميتا، وفايزر، لنقل مكاتبهم إليها بهدف الاستفادة من انخفاض معدل الضرائب فيها.