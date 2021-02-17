دول الخليج تستحوذ على 45 % من قيمة صادرات الكويت خلال ديسمبر

بلغ إجمالي قيمة صادرات الكويت وطنية المنشأ خلال ديسمبر 2020 نحو 11 مليون دينار كويتي، استحوذت الدول الخليجية على 45 في المائة من إجماليها بنحو خمسة ملايين دينار.

وبحسب تقرير وزارة التجارة والصناعة الكويتية اطلعت "الاقتصادية" عليه، بلغ نصيب صادرات الكويت للدول العربية أربعة ملايين دينار بنسبة 42 في المائة، فيما وصلت النسبة لبقية دول العالم 13 في المائة بقيمة تقدر بنحو مليون دينار.

واحتلت السعودية المرتبة الثالثة، إذ بلغت جملة صادرات الكويت إلى السعودية 1.1 مليون دينار بنسبة 22 في المائة من إجمالي الصادرات إلى دول الخليج.

في حين جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليون دينار و33 في المائة، ثم قطر في المرتبة الثانية بصادرات 1.5 مليون دينار و30 في المائة، أما كل من البحرين وسلطنة عمان بقيمة تقدر بنحو 700 ألف دينار.

واشار التقرير إلى انخفاض قيمة إجمالي صادرات الكويت على أساس شهري 27 في المائة، وبنحو 40 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

أما صادراتها لدول الخليج، فتراجعت 39 في المائة على أساس شهري، و43 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبشأن الصادرات كويتية المنشأ للدول العربية باستثناء الدول الخليجية، احتلت العراق الصدارة بنحو 2 مليون دينار بنسبة 50 في المائة من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية، تليها الأردن 24 في المائة، ونحو مليون دينار، يليهما في المرتبة الثالثة اليمن بنسبة 6 في المائة وقيمة 277 ألف دينار، ورابعا الجزائر بصادرات 271 ألف دينار ونسبة 6 في المائة.

أما بقية الصادرات لشهر ديسمبر، فكانت موزعة على كل من لبنان، مصر، سوريا، المغرب، فلسطين، ليبيا، السودان، وتونس.

أما بالنسبة إلى الصادرات لدول العالم الأخرى باستثناء الدول العربية، احتلت بلجيكا مقدمة دول العالم المصدر إليها بنحو 491 ألف دينار و33 في المائة، واحتلت المرتبة الثانية تركيا بصادرات 326 ألف دينار و22 في المائة، واحتلت إيطاليا المرتبة الثالثة بنحو 160 ألف دينار و11 في المائة.

أما بقية الصادرات لدول العالم، فكانت موزعة على كل من فرنسا، الهند، إسبانيا، كولومبيا، كندا، أمريكا، شيلي، بريطانيا، البرتغال، بيرو، سلوفينيا، كوريا، موزنبيق، وليتوانيا.

