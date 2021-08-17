دول الخليج تطلق أول منصة رقمية لإتاحة الفرص في قطاع النفط والغاز

أعلن اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي عن إطلاق أول منصة رقمية خليجية للفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز ومشتقاتها، بهدف دعم التحول الرقمي.



مهام أول منصة رقمية خليجية للفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز:

منصة إقليمية مرجعية لقطاع النفط والغاز

تهدف لزيادة الحصص السوقية للشركات التي تعمل في القطاع

تعد طريقة إلكترونية لجذب العديد من الاستثمارات

تقوم على عرض أحدث الأخبار والتحليلات التفصيلية في قطاع التنقيب والإنتاج

وتعرض تحليل بورصة الخام اليومية

ستعمل على تغطية أهم المؤتمرات والأحداث في القطاع ذاته في دول المجلس

تعد محفزاً أساسياً لإيجاد سوق خليجي مشترك يخدم القطاعين العام والخاص

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