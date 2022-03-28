ديوان المظالم السعودي يعلن عن وظائف شاغرة - رابط وطريقة التقديم

أعلن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن توفر ما يقارب 78 وظيفة شاغرة في المرتبة الرابعة والسادسة والسابعة في كل من المناطق التالية، العاصمة الرياض، مدينة جدة، مدينة الدمام.

الوظائف الشاغرة في ديوان المظالم السعودي

وظيفة باحث قضايا مساعد - عدد 30 وظيفة مرتبة سادسة في العاصمة الرياض، ومدينة جدة، مدينة الدمام

وظيفة باحث شرعي مساعد - عدد 9 وظائف مرتبة سادسة في الرياض

وظيفة باحث قانوني مساعد - عدد 6 وظائف مرتبة سادسة في الرياض، الدمام

وظيفة كاتب ضبط - عدد 10 موظفين مرتبة سادسة في الرياض، جدة، الدمام

وظيفة أمين سر دائرة - عدد 3 موظفين مرتبة سادسة في الرياض

وظيفة مصحح لغوي - عدد 3 موظفين مرتبة سادسة في الرياض

وظيفة مهندس مدني مساعد - عدد 1 موظف مرتبة سابعة في الرياض

شروط التسجيل في وظائف ديوان المظالم السعودي

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية

أن لا يكون المتقدم محكوم في أي قضية مخلة بالشرف

لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا

لائق صحيًا

حاصل على الشهادات والمؤهلات العلمية المخصصة للوظيفة

أن لا يكون المتقدم قد فصل سابقًا من أي وظيفة حكومية

اجتياز اختبار قياس القدرة المعرفية خاصة للوظائف الشاغرة في المرتبة 6 و7

طريقة ورابط التقديم في وظائف ديوان المظالم السعودي

للتسجيل على المتقدم الضغط على الرابط التالي

تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر- او انشاء حساب في حال لا يوجد

البحث عن الوظيفة المطلوبة من بين وظائف الديوان المتاحة التي أعلن عنها

تعبئة جميع البيانات المطلوبة وارسال الطلب مع حفظ رقمه

موعد البدء بالتسجيل في وظائف ديوان المظالم

يبدأ التسجيل على الرابط المخصص من يوم الأحد المقبل الموافق الـ 3 من نيسان 2022 الموافق لـ 2-9-1443 هجريًا، وينتهي التسجيل للوظائف في يوم الأربعاء 6 نيسان 2022 الموافق 5-9-1443 هجريًا

أكد قسم الموارد البشرية في ديوان المظالم أن المتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار المبدئي عليهم اجتياز بقية الخطوات من استكمال الأوراق المطلوبة والحضور للمقابلات والمواعيد.