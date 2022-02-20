رحلة صيفية في عرض البحر المتوسط مع يخت إليونورا.. مميزاته وتفاصيل الأسعار

مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء واقتراب فصل الصيف، يبدأ الكثيرون بالتخطيط لرحلة سياحية مميزة في فصل الصيف لاسيما أن الدول عادة ما تعتمد الإجازة السنوية الطويلة للطلبة في الصيف.

رحلة صيفية في عرض البحر المتوسط

وبعيدًا عن الدول المتعارف عليها لقضاء تجربة سياحية مميزة في فصل الصيف، والتخطيط للمغامرات والتسوق العديد من المشاريع التي تحدث على أرض اليابسة، يمكن لمحبي البحر والسياحة البحرية.

وبهذا الخصوص تقدم دار اليخوت العالمية الشهيرة (Yachting Partners International (YPI رحلة مميزة لمحبي الابحار والسياحة البحرية، على متن يخت هو نسخة طبق الأصل من يخت سابق يحمل شهرة عالمية من أوائل القرن العشرين.

ويحمل هذا اليخت اسم "إليونورا" Eleonora ويبلغ طوله ما يقارب 162 قدمًا، وهو نسخة كربونية من يخت Herreshoff الذي يعود إلى تاريخ 1910، وسيكون هذا اليخت متاح في صيف 2022.

تفاصيل يخت إليونورا

واليخت الأصلي Herreshoff هو من تصميم المصمم البحري الأمريكي ناثانايل جرين هييريشوف، ويعتبر واحد من أشهر واسرع اليخوت حول العالم في عصره.

أما يخت إليونورا الذي يمكن للعائلة الإبحار به في رحلة مميزة، جاء بنفس تصميم اليخت الأصلي، وتم بناءه في حوض السفن Van der Graaf في هولندا، وكشف عنه في عام 2000.

ومنذ عام 2000 شارك اليخت في عدد من السباقات الخاصة بالقوارب الشراعية الكلاسيكية، وتم استضافة عدد من الضيوف المهمين على متنه.

يتميز تصميم إليونورا بأنه يملك نفس التصميم الداخلي الكلاسيكي الخاص ب Herreshoff، ويأتي التصميم من ألواح خشب الماهوجني التي تعود إلى العصر الذهبي لليخوت.

ويأتي اليخت مع صالون ذهبي، يمتد الضوء على كامل اليخت، وهو مجهز بطاولة للطعام من خشب الماهوجني يمكن أن تتسع لـ 8 اشخاص، ومقاعد جلوس أنيقة، بالإضافة إلى نظام ترفيه متطور.

ويضم يخت إليونورا 3 كبائن واسعة، و كابينتين تأتي مع حمام داخلي من الرخام الفاخر، بالإضافة لجناح المالك الذي يحتوي على دواليب كبيرة وطاولة للزينة بالإضافة إلى منطقة جلوس منفصلة مع مكتب، وهناك جناح مع حوض استحمام ودش.

ويوفر اليخت السياحي مساحة تكفي لـ 8 من الضيوف بالإضافة إلى 8 من افراد الطاقم، من بينهم قبطان يملك خبرة مميزة في عالم الإبحار وصلت إلى 18 عامًا.

اليخت سيكون متاح في صيف العام الحالي للتأجير وتبدأ الأسعار من ما يقارب الـ 78 ألف دولار أمريكي في المواسم المنخفضة، فيما تبلغ ما يقارب الـ 95 ألف دولار أمريكي خلال موسم الذروة.