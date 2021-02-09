رهانات وول ستريت في مهب الريح بعد حادثة Gamestop

قرّرت مجموعة تتواصل على موقع reddit تحت صفحة wallstreetbets، أن تواجه كبار تجار الأسهم في ملعبهم. الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوّط هي أبرز هؤلاء التجّار. وهم واظبوا على التلاعب بأسعار واتجاهات الأسهم والرهان على تقلباتها. في الارتفاع يربحون. في الانحدار يربحون.

لكن لعبتهم مع سهم شركة gamestop انكشفت على يد مجموعة من صغار المستثمرين. قرّر هؤلاء ردّ الصاع صاعين. لكنهم لم يلعبوا بشكل متكتّم، بل اتفقوا علناً على الرهان بعكس تيار اللاعبين الكبار. استغلّوا نقطة ضعف متاحة في آليات السوق المالية لتلقين صناديق التحوّط درساً قاسياً. ما قاموا به يفضح السوق الحرّة وتلك «اليد الخفيّة» التي كانت تتلاعب بالأسواق طوال عقود. تبيّن أنه ليست هناك يدّ خفية. هناك متلاعبون كبار يجنون الأموال مثل آلة حصاد عملاقة. من يدفع الثمن هم الآخرون. لا يهمهم من هم هؤلاء الآخرون. كل ما يثير انتباههم أن الرأسمالية التي فتحت لهم الباب من أجل تحقيق هذه الأرباح، يجب أن تغلقه على الآخرين.



كان سعر سهم شركة gamestop على وشكل الانهيار في نهاية 2020. هي شركة على وشك الإفلاس بعدما خسرت في عام 2020 نحو 470 مليون دولار. بالنسبة إلى صناديق الاستثمار التي تهوى التلاعب بالبورصة، هي فرصة لتحقيق الربح الوفير. لجأ بعض الصناديق (التحوّط بشكل أساسي ومن أبرزها صندوق Melvin Capital الذي بدأ ينفذ عمليات البيع على المكشوف لسهم gamestop ابتداءً من كانون الثاني الماضي)، إلى آلية تسمى «البيع على المكشوف» (short selling). هي آلية قمار، أو رهان، وهي مُعتمدة في الأسواق المالية منذ زمن طويل. تقضي هذه الآلية باستعارة أسهم لا يملكها هؤلاء سواء كانوا صناديق أو أي نوع من المستثمرين. الاستعارة هنا هي مقابل فائدة محدّدة مسبقاً والتزام بتسديد الثمن ضمن مدى زمني قصير.

لكن هذه الآلية تسمح بالتجارة بالأسهم المستعارة إلى حين تسديد الثمن أو ما يسمى تصفية المراكز. ففي الوقت القصير بين بدء عملية الاستعارة، واستحقاق أجلها، تبيع الصناديق السهم بسعر مرتفع مراهنة على المعلومات التي تملكها عن الشركة والتي ستؤدي لاحقاً إلى انخفاض سعره.

بمعنى آخر، تتوقّع الصناديق ألا تتحقق عملية انتقال ملكية السهم إلا بعد انخفاض السعر، ما يتيح لها تسديد قيمة ما يتوجب عليها مقابل الأسهم المستعارة وتسديد قيمة الفوائد، وتحقيق الأرباح من مبيعات السهم المستعار أيضاً. بهذه العملية يكون هؤلاء المستثمرون أو تجّار البورصة قد باعوا سهماً لا يملكونه بأسعار مرتفعة واشتروا السهم بسعر منخفض لأنهم راهنوا على انخفاضه. تخيّلوا أن هذه العملية تجري بشكل يومي في البورصة. تحقيق الأرباح من عملية كهذه يتطلب الاستثمار بمبالغ كبيرة نسبياً. وهذا ما حصل تحديداً مع سهم gamestop.



الرهان الأساسي لهؤلاء أنهم قادرون على صناعة اتجاهات الأسعار والاستفادة منها. من حيث المبدأ فإن «حيتان المال» الكبار قادرون على ذلك بسهولة. لكن القدر عاندهم هذه المرّة. فقد اكتشفت مجموعة من صغار المستثمرين الذين يتواصلون على موقع reddit أن الصناديق تسعى للقيام بذلك مع سهم gamestop. وبما أن المدى الزمني المفروض على كبار التجّار لتسديد ثمن استعارة الأسهم، قصير نسبياً، فاستغلّوا الأمر من أجل فرض مسار معاكس لرهانات الصناديق. اتفقوا على شراء السهم بوتيرة كبيرة ومتسارعة، ما أدّى إلى ارتفاع السعر ودفع الصناديق إلى تصفية مراكزها بسرعة للحدّ من خسائرها، ما أدّى إلى ارتفاع في الأسعار بوتيرة سريعة. ارتفع سعر سهم gamestop من 17 دولاراً في مطلع 2021 إلى 347.5 في 27 كانون الثاني الماضي (أسعار الإقفال). في بعض التداولات بلغ السعر 480 دولاراً. هكذا انقلب السحر على الساحر. خلال ثلاثة أسابيع، تكبّدت الصناديق خسائر قُدّرت بنحو 13 مليار دولار.

بالأرقام 1900% هي نسبة الإرتفاع في سعر سهم gamestop منذ مطلع شهر كانون الثاني حتى الـ 27 من الشهر نفسه

139.5% هي نسبة المراهنات على انخفاض سعر سهم gamestop وفق آلية البيع على المكشوف



لم يحصل الأمر بأعجوبة «اليد الخفيّة»، بل على العكس بافتضاحها. هذا كان أحد أهداف مجموعة reddit. فهذه «اليد الخفية» التي يفترض أن تُحدّد توازن الأسعار في السوق، تبيّن أنها مجرّد أداة للتلاعب بالأسعار وتخصيص الأرباح، ما يرفع نسبة تركّز الثروة، ويدفع في اتجاه إعادة صياغة الاقتصاد على الشكل الذي يريده القابضون عليها.

هي أداة للسطو على الأموال في سوق تدّعي أنها حرّة. تبيّن سريعاً بعد هذه المواجهة الطاحنة في السوق المالية، أن التلاعب في البورصات هو إحدى أبرز سماتها. فالكبار قادرون على خلق الاتجاهات التي تناسبهم، وتكتل الصغار قد يكون له المفعول نفسه، فضلاً عن أن التوسّع في أدوات التداول يفتح الباب أمام الثغرات التي يمكن استغلالها قصداً بهدف التلاعب بالسوق. فمجموعة reddit استغلّت ثغرة في عمل «البيع على المكشوف» (short selling)، إذ أن الجهة التي تراهن على انخفاض السعر مجبرة على إعادة شراء السهم مهما كان ثمنه لاحقاً من أجل إعادته إلى أصحابه.

وبالنسبة إليها، كلما ارتفع السعر تتكبّد المزيد من الخسائر. لذا، كلما أسرع المراهن في تصفية مراكزه المفتوحة في عمليات التداول، دفع في اتجاه ارتفاع السعر، أما إذا كان رهانه صائباً وتمكن من خلق المسار الانحداري للسعر، فهو ليس مضطراً لإغلاق العمليات وتصفية المراكز إلا ضمن السقف الذي يسمح له بتحقيق الربح الأقصى.

وفي حالة gamestop، فإن الاتجاه الذي خلقته مجموعة reddit، حفّز موجة شراء ضخمة تعاطف معها الكثيرون مثل إيلون ماسك. منهم من أراد استغلال الموضوع لجني الأرباح، ومنهم من أراد توجيه ضربة إلى الرأسمالية في عقر دارها. وسواء تمت العملية بخلفية أيديولوجية، أو بخلفيات استغلال النظام من أجل المكسب المادي، فإن موجة شراء السهم، رفعت سعره من 39.36 دولاراً في 19 كانون الثاني إلى 347.51 دولاراً في 27 كانون الثاني (أسعار الإقفال)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 788% خلال أسبوع واحد، بينما كان ارتفاع السعر منذ مطلع شهر كانون الثاني ولغاية 27 منه هو بنسبة 1900%.

صناديق التحوّط خسرت أكثر من 13 مليار دولار بسبب مقامرتها على سعر سهم شركة الألعاب الأميركية



أثار الأمر إرباكاً كبيراً في السوق المالية. وبدأت الضغوط تنهال من كبار المستثمرين من أجل وقف الخسائر التي لحقت بصناديق التحوّط. هذه الخسائر، دفعت تطبيق «روبنهود» - الوسيط الذي يُستعمل لشراء سهم Gamestop - إلى وقف التداول بالسهم. كما أن موقع reddit أغلق صفحة wallstreetbet، ما أثار غضب الرأي العام وفتح المجال أمام اتهامات تطاول تطبيقَي «روبنهود» و«ريديت» بأنهما يحميان الصناديق الاستثمارية الغنية بشكل غير عادل للمستثمرين العاديين.

ما حصل أثار أيضاً نقاشاً واسعاً بشأن آليات عمل الأسواق المالية. فقد استطاعت مجموعة أفراد التأثير في سعر سهم شركة تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات عبر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. هناك اليوم قلق من أن تتواصل مجموعات أكبر من الناس لتؤثّر أكثر في اتجاهات أسعار الأسهم المدرجة في البورصة. قد تتكرّر هذه الحادثة مجدداً. كذلك، أثير أمر آخر متصل بأدوات التداول في السوق المالية في أميركا، وخصوصاً لجهة بلوغ نسبة عمليات البيع على المكشوف 139.5% من عدد أسهم الشركة.

أي أن سهم الشركة يُتداول بأكثر مما هو قائم فعلياً. كما أن هذه العمليات، أطلقت موجة من الغضب ضدّ صغار المستثمرين الذين اعتُبروا بمثابة متلاعبين بالسوق. غضب كبار تجار الأسهم - أصحاب النفوذ، سيكون كبيراً عليهم. أما صناديق التحوّط فقد تبيّن أنها تستغل أموال الناس من أجل تحقيق الأرباح. هي تخاطر بأموال المتقاعدين لتحقيق هذه الأرباح.

انقلاب السحر على الساحر ليس مجرّد رهان عادي. هو خيبة رهان «حيتان المال». صناعة السوق لم تعد محصورة بأيديهم في ظل الرأسمالية. مواجهة مجموعة reddit ستبقى تؤرّق كبار التجّار الذين يدعون اليوم إلى وضع قيود على السوق. هذه ليست مواجهة بين الكبار والصغار، بل هي معركة بوجه الرأسمالية وحيتانها.

ردود فعل ضدّ صغار المستثمرين



السبب وراء ما يحصل في السوق المالية هو أن الناس يجلسون في منازلهم ويحصلون على شيكاتهم من الحكومة ويتداولون من دون عملات ومن دون أسعار فائدة. إنها مجرد طريقة لمهاجمة الأثرياء. أنا أرى أن هذا الأمر غير لائق. علينا جميعاً العمل معاً والتكاتف. هذه الحادثة لن تنتهي بشكل جيد. سينتهي الأمر بشكل سيّئ للغاية للناس.

ليون كوبرمان

الرئيس التنفيذي لشركة «أوميغا أدفايزرز»



تحب وسائل الإعلام تشويه سمعة مديري صناديق التحوّط وكأنهم مصدر كل الشرور في هذا العالم. يجب على كل رواد موقع reddit الضحك عندما يرون مليارديراً يفقد بعضاً من أمواله. لكن ماذا عن جدّتك، المعلمة المتقاعدة التي تمتلك حساب تقاعد؟ هل من المُضحك أن تخسر هي المال؟

آدم جيليت

رئيس مؤسسة Accuracy in media الإعلامية



السؤال هو هل يفهم المستثمرون الصغار هؤلاء ما يفعلونه؟ هل يمثّل تأثيرهم المتضخّم هذا خطراً على الأسواق؟ هل لدينا مستوى جديد من المخاطر النظامية يتم ضخّها في السوق من قبل الأفراد الذين يقومون بالمقامرة بدلاً من الاستثمار الفعلي؟

سكوت غالاوي

أستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة نيويورك



هذا ليس استثماراً، هذا قمار. من الواضح أن هذا مفتعل. إن مزيج تجارة الأسهم بالتجزئة ووسائل التواصل الاجتماعي يؤدّي إلى قلب السوق إذا لم يتم التحكّم فيه بشكل كافٍ. إن هذا يقلل من نزاهة السوق ويعرض المستثمرين الأفراد للخطر

ويليام غلفين

وزير في ولاية ماستشوسيتس





على وول ستريت أن تكون قلقة الآن. هناك أسئلة واضحة حول ما حدث، وما إذا كانت هذه الأساليب (أي استراتيجية التكتّل التي اتبعها المستثمرون الصغار) مناسبة وتحث على نشاطات غير تقليدية في التداول. بدأ المسؤولون بالنظر في النتائج التي قد تنتج عن هذه السلوكيات التي أصبحت ممكنة من خلال التطبيقات الإلكترونية.

جيمي سيلواي

مستشار استثماري



على لجنة الأوراق المالية والبورصات التدخل لمنع المزيد من التلاعب المحتمل بالسوق. وعلى اللجنة أن تحقق في أعمال شراء مستخدمي Reddit للأسهم لتعزيز سعر السهم، وصناديق التحوط التي تبيع الأسهم على المكشوف

إليزابيث وارن

سناتور