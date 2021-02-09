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وول ستريت تغلق بمستويات قياسية مرتفعة مدعومة بآمال التحفيز وتوزيع اللقاح

منشور 09 شباط / فبراير 2021 - 06:06
وول ستريت تغلق بمستويات قياسية مرتفعة مدعومة بآمال التحفيز وتوزيع اللقاح
أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 131.35 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 13987.64 نقطة.
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صعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية وسجل المؤشران ستاندرد آند بوز 500 وداو جونز سادس جلسة على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات لهما منذ أغسطس آب.

سجلت بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الإغلاق الاثنين، إذ عززت آمال التحفيز وتوزيع اللقاح تفاول المستثمرين بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد من الركود الناتج عن جائحة كوفيد-19 .

وصعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية وسجل المؤشران ستاندرد آند بوز 500 وداو جونز سادس جلسة على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات لهما منذ أغسطس آب.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 236.78 نقطة، أو 0.76 بالمئة، إلى 31385.02 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 28.75 نقطة، أو 0.74 بالمئة، ليغلق عند 3915.58 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 131.35 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 13987.64 نقطة.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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