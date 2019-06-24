روسيا: اتفاق النفط العالمي ساهم في استقرار الأسواق

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اتفاق منتجي الخام في العالم على كبح الإنتاج أدى إلى تحقق الاستقرار في أسواق النفط وجعل استثمارات القطاع جذابة.

وذكر نوفاك خلال منتدى للطاقة في مدينة سان بطرسبرج الروسية أن التنافس يحتدم في أسواق الطاقة العالمية.

من جهة أخرى أضاف وزير الطاقة الروسي إن المحادثات مع شركة أرامكو السعودية بخصوص المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي الخاص بشركة نوفاتك الروسية مستمرة.

وأشار الوزير في منتدى حول الطاقة في مدينة سان بطرسبرج الروسية أن هناك الكثير من الضبابية في أسواق الطاقة العالمية.