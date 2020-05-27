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روسيا تخطط لدعم إقتصادها بنحو 113 مليار دولار

منشور 27 أيّار / مايو 2020 - 10:04
روسيا تخطط لدعم إقتصادها بنحو 113 مليار دولار
الخطة تتضمن دعم مختلف الصناعات والمناطق الروسية، لكنها لن تتضمن أي دعم حكومي جديد للمواطنين والمشروعات الصغيرة بعد الدعم الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الحالي.
أبرز العناوين
تستهدف الحكومة الروسية الوصول بمعدل نمو الاقتصاد بنهاية العام المقبل إلى 5.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

ذكرت تقارير صحافية اليوم (الأربعاء) أن روسيا تعتزم إنفاق حوالي 8 تريليونات روبل (113 مليار دولار) لاستعادة عافية الاقتصاد الروسي خلال العامين الحالي والمقبل.

ونقلت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية الروسية عن وثائق حكومية القول إن الخطة تتضمن 6 تريليونات روبل في صورة إنفاق من الميزانية وإعفاءات ضريبية مما سيخفض إيرادات الميزانية، في حين سيتم إنفاق تريليوني روبل في صورة استثمارات في مشروعات البنية التحتية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء إلى أن الخطة تتضمن دعم مختلف الصناعات والمناطق الروسية، لكنها لن تتضمن أي دعم حكومي جديد للمواطنين والمشروعات الصغيرة بعد الدعم الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الحالي.

وتستهدف الحكومة الروسية الوصول بمعدل نمو الاقتصاد بنهاية العام المقبل إلى 5.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبمعدل البطالة إلى 5 في المائة، وزيادة الأجور الحقيقية بنسبة 5.‏2 في المائة.

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Via SyndiGate.info


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