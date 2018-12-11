روسيا نحو خفض الإنتاج النفط بـ50 ألف برميل في يناير

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، عن خفض بلاده لإنتاجها من النفط بمقدار 50 - 60 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في إطار اتفاق خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وخارجها الذي سيستمر مفعوله حتى إبريل/نيسان المقبل.

وأوضح نوفاك في تصريحات صحافية، أن الجدول الشهري يقتضي "خفضا تدريجيا للإنتاج وفقا للاتفاقات"، قبل أن يضيف: "نأمل في ألا يقل (الخفض) عن 50 - 60 ألف برميل".

وأضاف أنه "على مدى سبعة أسابيع، ظلت الاحتياطات في الازدياد، ونرى فائضا في السوق. لذلك، فإن الغرض هو استهداف الاحتياطات حتى لا تزيد عن المستوى المتوسط في خمس سنوات".

وفي تلك الأثناء، شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في تعاملات صباح اليوم، إذ ارتفعت أسعار نفط برنت للعقود الآجلة تسليم فبراير/شباط المقبل بنسبة 0.37 في المائة إلى 60.19 دولارا، بعد أن تراجعت بنسبة تزيد عن 3 في المائة أمس الاثنين.

وكان المشاركون في اجتماع الدول المنتجة في فيينا في الأسبوع الماضي، قد اتفقوا على خفض جديد للإنتاج اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومن المنتظر أن تخفض الدول الأعضاء في "أوبك" إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بينما تقلص روسيا إنتاجها بـ228 ألف برميل، مع إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا من خفض الإنتاج.



يذكر أن إنتاج النفط في روسيا ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أعلى مستوى ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، ليبلغ 11.4 مليون برميل يوميا.

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