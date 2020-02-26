روسيا ترفع كمية وارداتها من الطماطم التركية من 150 ألف طن إلى 200 ألف

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن روسيا رفعت كمية وارداتها من الطماطم التركية من 150 ألف طن إلى 200 ألف.

وأوضحت بكجان، في تغريدة على تويتر، مساء الثلاثاء، أن وزارة الزراعة الروسية صدّقت على قرار رفع كمية الطماطم التركية من 150 ألف طن إلى 200 ألف.

وكانت روسيا قد رفعت في مايو/أيار 2019، حصة تركيا من الطماطم المستوردة من 50 ألف طن إلى 150 ألفاً.

وارتفعت صادرات تركيا من الطماطم إلى روسيا في 2019، بنسبة 186 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها.

وكانت وكالة ترك برس قد ذكرت في تقرير في 14 فبراير/شباط الجاري، أن تركيا رفعت صادرات الفواكه والخضروات التركية في الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وحققت تركيا عائدات من صادرات الفواكه والخضروات في الشهر الأول من العام الجاري بقيمة 256 مليون دولار، فيما حققت عائدات في الشهر الأول من العام الماضي بقيمة 199 مليون دولار.

وسجلت صادرات الخضروات الطازجة في منطقة إيجة خلال الشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 68 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت عائدات صادرات الخضروات الطازجة في منطقة إيجه خلال الشهر الأول من العام أرباحاً بقيمة 24 مليون دولار.

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