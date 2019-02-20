روسيا والسعودية مستعدتان للتنسيق من أجل التعاون في أسواق الطاقة

وقال الكرملين "جرى التعبير عن موقف متبادل لمزيد من تعزيز العلاقات الروسية السعودية المتعددة الجوانب".



واتفقت روسيا ومنتجون آخرون كبار للنفط مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاجهم للخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني بهدف تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية ودعم الأسعار.



ومن المقرر انعقاد الاجتماع الوزاري القادم بين أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا منتصف أبريل/نيسان.

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