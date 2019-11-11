رولز رويس تكشف عن سيارتها الجديدة "بلاك باد كولينان"

في معرض جنيف للسيارات لعام 2016، كشفت رولز رويس موتور كارز عن عائلة Black Badge – Bespoke من السيارات التي حددت أنماط الذوق لجيل ناشئ من المستهلك الفخم.

ظهرت Black Badge لأول مرة مع Wraith and Ghost في عام 2016، تليها Dawn في عام 2017، وفي هذا العام، تم الانتهاء من الأسرة مع تقديم Black Badge Cullinan – ملك الليل.

كشفت رولز رويس عن كولينان نسخة Black Badge بتحديثات في التصاميم مع زيادة في القوة.

التصميم الخارجي لـ نسخة Black Badge جاء بشبك أمامي معتم و تخفيف لدرجة اللون الأسود بجنوط معدنية مقاس 22 إنش، مع مكابح حمراء وخطوط صفراء، و لمسات صفراء على المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب، فيما يطغى اللون الأسود على الجلود التي تغطي داخلية السيارة، وتتوفر كولينان بالسقف المضاء بالنجوم، والذي يحتوي على 1.344 من أسلاك الألياف البصرية.

ميكانيكيا تعتمد كولينان Black Badge على محرك V12 بسعة 6.75 لتر بقوة 592 حصانا و900 نيوتن.متر من عزم الدوران بزيادة تبلغ 29 حصانا و37 نيوتن.متر من عزم الدوران عن الفئة الأساسية، و تتسارع إلى 96 كم/س في 4.9 ثانية فقط، و تبلغ السرعة القصوى 250 كم/س.

وقد طورت رولز رويس نظام التعليق والمكابح، مع إضافة تقنية Intuitive Throttle التي توفر نقل أكثر سرعة في ناقل الحركة بـ 8 سرعات، مع توفير ذراع ناقل الحركة بزر منخفض يغير من صوت العادم.

ويبدأ سعر رولز رويس كولينان Black Badge من 382.000 دولار.