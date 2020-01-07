رياح معاكسة تصل الأسواق الناشئة في 2020

تبدو الظروف ملائمة بالنسبة للأسواق الناشئة في 2020.

يتوقع محللون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة ثابتة، ليس بالسرعة التي تمكننا من التخلص من الرغبة في المخاطرة في الأسواق الناشئة، ولا بالبطء الشديد الكافي لتبديد الثقة بالبيئة العالمية.

من المتوقع أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في الوقت الذي تواصل فيه كثير من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة دورات التخفيف في سياساتها.

يمكن الاعتماد على الصين لتوفير ما يكفي من الحوافز للحفاظ على آفاق اقتصادها مزدهرة، وتوفير الدعم لبقية العالم الناشئ.

بالتالي ينبغي أن تكون آفاق المستثمرين مشرقة. لكنهم يواجهون مشكلتين. الأولى، كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الظروف في الوقت الذي يتفادون فيه المشكلات في بعض البلدان. المشكلة الأخرى هي أن التوقعات الإيجابية نفسها قد تكون مجرد وهم.

من بين الذين ركزوا على المشكلة الأولى، مات ميرفي، مدير محفظة الدخل الثابت المؤسسي لدى "إيتون فانس" في بوسطن. قال: "البيئة الكلية ليست سيئة فعلا بالنسبة لمخاطر الأسواق الناشئة، لكن هناك قلق شديد في الأسواق الناشئة الكبيرة بسبب التدهور في العناصر الأساسية. لم يحدث شيء جيد في الأسماء الكبيرة".

ويشير ميرفي إلى الصعوبات السياسية والاقتصادية في الأسواق ذات الأوزان الكبيرة في المؤشرات، مثل المكسيك والبرازيل وجنوب إفريقيا وبولندا وروسيا، وإلى المشكلات الفورية المتمثلة في مواصلة سداد الديون في الأرجنتين والإكوادور ولبنان، إضافة إلى الأسواق الحدودية الأصغر في سورينام والكاميرون وبابوا نيو غينيا. النهج الذي يتبعه: تجاهل المؤشرات القياسية وابحث عن عوائد في أسواق مثل صربيا ومصر وأوكرانيا.

تفادي الوقوع في المشكلات في الأسواق الكبيرة والصغيرة ازداد صعوبة في الأشهر الأخيرة. في السابق كانت الأزمات في بلدان مثل الأرجنتين وتركيا مسيطرا عليها جيدا.

لكن تفاجأ المستثمرون في تشرين الأول (أكتوبر) عندما اندلعت الاحتجاجات في شوارع تشيلي – التي كانت في السابق واحة من الاستقرار - وانتشرت إلى بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية من ضمنها كولومبيا، وهي اقتصاد كان يعد في السابق نقطة مضيئة نادرة. بدأ بعض المستثمرين يشعرون بالقلق من أن زخم الإصلاح في البرازيل، الذي بدأت تزداد وتيرته مع إقرار إصلاح نظام التقاعد التاريخي، سيتوقف.

حتى الآن، لم تنتشر العدوى خارج أمريكا اللاتينية. لكن النمو خيب الآمال في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي أوروبا الناشئة، وحتى في آسيا. الهند التي كان بعضهم يتكهن بأنها ستعوض خلال الفترة التي من المحتم أن يتباطأ أثناءها النمو الصيني، لم ترق إلى مستوى التوقعات.

بالتالي، صحة الاقتصاد الأمريكي ستكون ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسواق الناشئة هذا العام. يعتمد كثير من المستثمرين على معدلات العمالة القوية والطلب الاستهلاكي للحفاظ على وتيرة النمو عند مستوى لا يقل كثيرا عن مستوى 2019.

لكن كثيرا من المحللين لا يتفقون مع ذلك. تلاحظ ستيفاني بومبوي، المؤسسة لشركة ماكرو مافنز - التي لطالما شككت في مرونة الاقتصاد الأمريكي - أنه على الرغم من انخفاض البطالة وانخفاض تكاليف خدمة الدين بين المستهلكين، إلا أن مستويات المخزون في الولايات المتحدة كانت مرتفعة باستمرار ولم تتمكن الشركات الأمريكية من نقل تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات إلى أسعار التجزئة.

تجادل بومبوي بأن الطلب لم يرتفع لأن المستهلك الأمريكي، بدلاً من الاستهلاك، كان يدخر أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الإسكان في 2008-2009. ولا تتوقع أن يتغير ذلك هذا العام.

إريك نورلاند، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة سي إم إي، قال إن الاقتصاد الأمريكي أعاقه الاحتياطي الفيدرالي النشط بشكل مفرط، الذي رفع أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي، ما ترك السياسة النقدية الأمريكية متشددة حتى بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.

واعتبر أن لهذا عواقب سلبية على النمو العالمي وعلى الأسواق الناشئة على وجه الخصوص.

أضاف: "كان تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في التسعينيات هو الذي أدى إلى الأزمات المكسيكية والآسيوية والروسية. تشدد الاحتياطي الفيدرالي ليس جيدا بالنسبة للأسواق الناشئة".

ويتوقع أن يكون تباطؤ النمو في الصين عائقا أمام الأسواق الناشئة هذا العام، في الوقت الذي تتباطأ فيه وتيرة الاقتصاد العالمي أكثر من عام 2019.

بيوتر ماتيس، المحلل في شركة رابوبنك للخدمات المالية، لا يزال أكثر تشاؤما ويتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل. قال: "ما إن يدرك الاحتياطي الفيدرالي أن خطر الركود أعلى بكثير ويبدأ في تخفيض أسعار الفائدة بقوة، ابتداء من نيسان (أبريل)، فسيكون الأوان قد فات".

وأضاف: "هذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الصعب الحصول على آراء بناءة فيما يتعلق بالأسواق الناشئة، باستثناء فترة راحة قصيرة الأجل من ضغط البيع في السوق على خلفية المرحلة الأولى من اتفاق التجارة (بين الولايات المتحدة والصين)".

بدلا من الانتعاش من المتوقع أن تستمر أصول الأسواق الناشئة في نمطها الأخير من التحركات الحادة في كلا الاتجاهين - استمرار التدفقات الداخلة والخارجة التي كانت انعكاسا للمحادثات التجارية المحيرة بين الولايات المتحدة والصين.

ويجادل بأنه في الوقت الذي لا تزال فيه المشكلة قصيرة الأجل المتمثلة في اتفاق المرحلة الأولى خارج الطريق، فإن آفاق المستثمرين ستهيمن عليها مخاوف طويلة الأجل مثل حقوق الملكية الفكرية، وإمكانية الوصول إلى السوق الصينية، ودعم الدولة الصينية. من غير المحتمل إيجاد حل سريع لأي من هذا.

حتى لو ظل الدولار يدعم الأسواق الناشئة العام المقبل، سيواجه القطاع كثيرا من الرياح المعاكسة.