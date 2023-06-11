زيادة كبيرة بعدد مشتركي نتفليكس مع الإعلان عن إجراءاتها الصادمة

تمكنت شركة Netflix "نتفليكس" العالمية من زيادة عدد مشتركيها بشكل كبير بعد الإعلان عن إجراءتها الصادمة حول مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين.

ازدياد أعداد المشتركين في منصة نتفليكس العالمية "Netflix"

أعلنت المنصة العالمية منذ فترة عن إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور، وبعد الكشف عن هذا الأمر شهدت الاشتراكات اليومية في المنصة زيادة كبيرة في عدد المشتركين خلال أيام قليلة.

وبحسب شركة الأبحاث Antenna شهدت شركة نتفليكس زيادة كبيرة في المشتركين خلال 4 أيام، حيث حصلت نتفليكس على أكثر من 100000 اشتراك يومي في الفترة 26 مايو و27 مايو.

كما شهدت المنصة ما يقارب الـ 100000 اشتراك يومي في 26 مايو و27 مايو، وسجل ما يقارب الـ 73000 شخص يوميًا خلال هذه الفترة، ما يمثل زيادة بنسبة 102% في المشتركين الجدد.

والجدير بالذكر أن منصة نتفليكس كانت قد اعلنت مؤخرًا عن إجراءات صادمة ضد المستخدمين الذين يشاركون حساباتهم مع آخرين، حيث فرضت عليهم المنصة دفع دفع 7.99 دولارًا إضافيًا شهريًا.

ومع ازدياد عدد المشتركين في المنصة ارتفع سهم نتفليكس بنسبة 13%، مما يشير إلى أن قرار المنصة باتخاذ الاجراءات الصارمة ضد مشاركة كلمة المرور كان صحيحًا.

جاء قرارمنصة نتفليكس لعكس التزامها بالحفاظ على نموذج اعمالها، مع توفير محتوى مميز لمشتركيها، وتهدف نتفليكس إلى تحقيق التوازن بين استيعاب العديد من المستخدمين مع حماية الإيرادات.





